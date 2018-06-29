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Main Target Group: персонификация рекламы усиливает бизнес

Пресс-релизы
29 июня, 17:40 UTC+3

Независимый рекламный холдинг - агентство Main Target - отмечает возросшую роль и высокую эффективность современных маркетинговых и диджитал коммуникаций для развития бизнеса

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Директор Main Target Group Анна Сергеева

Директор Main Target Group Анна Сергеева

© А.С Паутов

Вместе с усилением диждитал-коммуникаций и их роли в бизнесе эксперты агентства отмечают стремительное усиление прозрачности ценообразования, что является одним из итогов развития данной сферы деятельности: ценовая конкуренция уходит на второй план.

Опираясь на многолетний опыт работы агентства в России и за рубежом, на рекламных рынках Европы, юго-восточной Азии и Южной Америки, в Main Tagret отмечают колоссальное развитие диджитал инструментов и их высокую степень эффективности для маркетинговых целей. Результат нескольких сотен рекламных кампаний показал высокую эффективность современных диждилат коммуникаций.

"Маркетинговые коммуникации сегодня – это масса возможностей для достижения цели клиента. Инструментарий позволяет реализовать любые задачи, главное - найти баланс между максимальной персонификацией рекламного сообщения и его простотой",  - говорит генеральный директор компании Анна Сергеева.

Так, эксперты агентства развивают коммуникации в социальных сетях и мессенджерах последние несколько лет и не только для своих клиентов, но и для агентства и проектов-сателлитов.

Социальные сети , являясь платформой, где возможны любые эксперименты, позволяют настраивать различные триггерные цепочки в поисках релевантных сегментов аудитории с целью развития бизнеса. Результатами таких технологичных рекламных кампаний становятся не только выполнение заявленные KPI, но и актуальные данные по целевой аудитории клиента, а так же ценные данные о том, какие именно решения и инструменты будут работать лучше всего.

Все это позволяет остаться в бизнесе и улучшить позиции.  "Мы видим, насколько важно развивать стратегический отдел в компании и иметь возможность видеть тренды рынка и сохранять высочайший уровень клиентского обслуживания. В свою очередь, новый уровень стратегий предполагают расширение спектра используемых инструментов, а также более тонкие настройки традиционных", - говорит  Анна Сергеева.

Main Target Group - российский независимый рекламный холдинг. Действительный член АКАР и постоянный участник всех отраслевых рейтингов с момента выхода первого из них. Компания оказывает полный спектр рекламных услуг от разработки медиа- и креативной стратегии до полного воплощения ее в жизнь.  В агентстве высоко развита диджитал-экспертиза. Способность интегрировать нестандартные коммуникации позволяет реализовывать сложнейшие спецпроекты.  Большой опыт работы с государственным заказчиком, работа на международных рынках, проведение мероприятий и рекламных компаний в Европе и юго-восточной Азии делает экспертизу компании максимально ценной.

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