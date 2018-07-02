КПКГ «ГозЗайм» уведомляет о созыве общего собрания членов (пайщиков)

Казань, 3 июля. С 7 по 21 августа Кредитный потребительский кооператив граждан «ГозЗайм» (ОГРН1111690093833). проведет общее собрание членов (пайщиков) в Казани, Йошкар – Оле, Набережных Челнах, Альметьевске, Ульяновске, Самаре, Уфе, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Ижевске, Нижнекамске, Перми, Нижнем Тагиле и Челябинске.

Кредитный потребительский кооператив граждан «ГозЗайм» зарегистрированный 08.12.2011г. инспекцией федеральной налоговой службы по г. Казани №18 и расположенный по адресу: 420107, г. Казань, ул. М.Салимжанова, д. 19, уведомляет о созыве членов (пайщиков). Форма проведения Общего собрания: собрание части членов (пайщиков) по кооперативным участкам.

Общее собрание части членов (пайщиков) кооперативного участка №1 состоится 07.08.2018 года с 09.00 до 11.00 по адресу: г.Казань, ул. Химиков ,д.11 (МБУ “ДК “Юность”) с повесткой дня:

Избрание председателя и секретаря собрания; Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии; Об избрании уполномоченного его прав и обязанностей; Об избрании уполномоченного его прав и обязанностей; Об избрании уполномоченного его прав и обязанностей.

Общее собрание части членов (пайщиков) кооперативного участка №2 состоится 10.08.2018 года с 10.00 до 12.00 по адресу: Республика Марий Эл, Медведевский район, пгт Медведево, ул. Советская, д.23 (МБУК "Медведевская ЦКС") с повесткой дня:

Избрание председателя и секретаря собрания; Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии; Об избрании уполномоченного его прав и обязанностей; Об избрании уполномоченного его прав и обязанностей.

Общее собрание части членов (пайщиков) кооперативного участка №3 состоится 08.08.2018 года с 09.00 до 11.00 по адресу: РТ, г.Набережные Челны, пр.Сююмбике д.2 (Гостиница Open City, конференц-зал), 1 этаж с повесткой дня:

Избрание председателя и секретаря собрания; Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии; Об избрании уполномоченного его прав и обязанностей.

Общее собрание части членов (пайщиков) кооперативного участка №4 состоится 09.08.2018 года с 10.00 до 12.00 по адресу: г.Альметьевск, пр-кт Г.Тукая, д.46б (Коворкинг-центр Территория Роста), 3 этаж с повесткой дня:

Избрание председателя и секретаря собрания; Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии; Об избрании уполномоченного его прав и обязанностей.

Общее собрание части членов (пайщиков) кооперативного участка №5 состоится 21.08.2018 года с 09.00 до 11.00 по адресу: г. Ульяновск, Дворцовая улица, д. 2 (Дворец культуры «Губернаторский» ОГБУК ЦНК, малый зал) с повесткой дня:

Избрание председателя и секретаря собрания; Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии; Об избрании уполномоченного его прав и обязанностей; Об избрании уполномоченного его прав и обязанностей.

Общее собрание части членов (пайщиков) кооперативного участка №6 состоится 21.08.2018 года с 13.00 до 15.00 по адресу: г.Самара, ул.Алма-Атинская, д.174 (РГК Ла Мезон), конференц-зал с повесткой дня:

Избрание председателя и секретаря собрания; Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии; Об избрании уполномоченного его прав и обязанностей.

Общее собрание части членов (пайщиков) кооперативного участка №7 состоится 18.08.2018 года с 10.00 до 12.00 по адресу: РБ, г. Уфа, Кировский район, ул. Пушкина, дом № 110, Литера А с повесткой дня:

Избрание председателя и секретаря собрания; Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии; Об избрании уполномоченного его прав и обязанностей.

Общее собрание части членов (пайщиков) кооперативного участка №8 состоится 20.08.2018 года с 10.00 до 12.00 по адресу: г.Нижний Новгород, пр.Гагарина 25-б (здание Учебно-методического центра Нижегородского облсовпрофа), аудитория №8 с повесткой дня:

Избрание председателя и секретаря собрания; Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии; Об избрании уполномоченного его прав и обязанностей.

Общее собрание части членов (пайщиков) кооперативного участка №9 состоится 13.08.2018 года с 09.00 до 10.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул.Челюскинцев д.102 (Дворец культуры железнодорожников) с повесткой дня:

Избрание председателя и секретаря собрания; Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии; Об избрании уполномоченного его прав и обязанностей; Об избрании уполномоченного его прав и обязанностей.

Общее собрание части членов (пайщиков) кооперативного участка №10 состоится 11.08.2018 года с 09.00 до 11.00 по адресу: УР, г.Ижевск, ул. Ломоносова, д.4 б (Инжиниринговый центр инновационных исследований и экспертиз УдГУ), лекционная аудитория Учебно-научной библиотеки им.В.А. Журавлёва с повесткой дня:

Избрание председателя и секретаря собрания; Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии; Об избрании уполномоченного его прав и обязанностей; Об избрании уполномоченного его прав и обязанностей.

Общее собрание части членов (пайщиков) кооперативного участка №11 состоится 08.08.2018 года с 13.00 до 15.00 по адресу: Республика Татарстан, Нижнекамск г., просп. Химиков, д. 18, корп.2, 3 этаж (Бизнес-Центр здание ТЦ Сити Молл, конференц-зал) с повесткой дня:

Избрание председателя и секретаря собрания; Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии; Об избрании уполномоченного его прав и обязанностей.

Общее собрание части членов (пайщиков) кооперативного участка №12 состоится 14.08.2018 года с 09.00 до 11.00 по адресу: г.Пермь, ул.Уральская, 93 (КДЦ "МОТОВИЛИХА"), концертный зал с повесткой дня:

Избрание председателя и секретаря собрания; Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии; Об избрании уполномоченного его прав и обязанностей; Об избрании уполномоченного его прав и обязанностей.

Общее собрание части членов (пайщиков) кооперативного участка №13 состоится 16.08.2018 года с 09.00 до 11.00 по адресу: Свердловская обл. гор. Нижний Тагил, ул. Октябрьской Революции д.44(Уральский институт подготовки кадров "21 век"), аудитория 2. с повесткой дня:

Избрание председателя и секретаря собрания; Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии; Об избрании уполномоченного его прав и обязанностей.

Общее собрание части членов (пайщиков) кооперативного участка №14 состоится 17.08.2018 года с 09.00 до 11.00 по адресу: г.Челябинск, ул. Чапаева, д.114 (SMOLINOPARK HOTEL), конференц-зал Х.О. с повесткой дня:

Избрание председателя и секретаря собрания; Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии; Об избрании уполномоченного его прав и обязанностей.

С информацией, подлежащей предоставлению членам кредитного потребительского кооператива граждан при подготовке общего собрания части членов (пайщиков) кредитного потребительского кооператива граждан «ГозЗайм» вы можете ознакомиться по адресу: г.Казань, ул.М. Салимжанова 19.