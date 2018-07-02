КПКГ «ГозЗайм Урал» уведомляет о созыве общего собрания членов (пайщиков)

Казань, 3 июля. 7, 11,13,14,15,16 и 17 августа КПКГ «ГозЗайм Урал» (ОГРН1151690067418) проведет общее собрание членов (пайщиков).

Кредитный потребительский кооператив граждан «ГозЗайм Урал» зарегистрированный 21.08.2015 года Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Казани № 18, располагающийся по адресу: 420107, г. Казань, ул. М. Салимжанова, д.19, пом.1, уведомляет членов пайщиков о созыве общего собрания. Форма проведения Общего собрания: собрание части членов (пайщиков) по кооперативным участкам.

Общее собрание части членов (пайщиков) кооперативного участка №1 состоится 13.08.2018 года с 11.00 до 12.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул.Челюскинцев д.102 (Дворец культуры железнодорожников) с повесткой дня:

Избрание председателя и секретаря собрания; Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии; Об избрании уполномоченного его прав и обязанностей; Об избрании уполномоченного его прав и обязанностей; Об избрании уполномоченного его прав и обязанностей; Об избрании уполномоченного его прав и обязанностей.

Общее собрание части членов (пайщиков) кооперативного участка №2 состоится 11.08.2018 года с 12.00 до 14.00 по адресу: УР, г.Ижевск, ул. Ломоносова, д.4 б (Инжиниринговый центр инновационных исследований и экспертиз УдГУ), лекционная аудитория Учебно-научной библиотеки им.В.А. Журавлёва с повесткой дня:

Избрание председателя и секретаря собрания; Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии; Об избрании уполномоченного его прав и обязанностей; Об избрании уполномоченного его прав и обязанностей; Об избрании уполномоченного его прав и обязанностей.

Общее собрание части членов (пайщиков) кооперативного участка №3 состоится 14.08.2018 года с 13.00 до 15.00 по адресу: г.Пермь, ул.Уральская, 93 (КДЦ "МОТОВИЛИХА"), концертный зал с повесткой дня:

Избрание председателя и секретаря собрания; Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии; Об избрании уполномоченного его прав и обязанностей; Об избрании уполномоченного его прав и обязанностей; Об избрании уполномоченного его прав и обязанностей; Об избрании уполномоченного его прав и обязанностей; Об избрании уполномоченного его прав и обязанностей.

Общее собрание части членов (пайщиков) кооперативного участка №4 состоится 16.08.2018 года с 13.00 до 16.00 по адресу: Свердловская обл. гор. Нижний Тагил ул. Октябрьской Революции д.44(Уральский институт подготовки кадров "21 век"), аудитория 2. с повесткой дня:

Избрание председателя и секретаря собрания; Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии; Об избрании уполномоченного его прав и обязанностей; Об избрании уполномоченного его прав и обязанностей.

Общее собрание части членов (пайщиков) кооперативного участка №5 состоится 17.08.2018 года с 12.00 до 14.00 по адресу: г.Челябинск, ул. Чапаева, д.114 (SMOLINOPARK HOTEL), конференц-зал Х.О. с повесткой дня:

Избрание председателя и секретаря собрания; Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии; Об избрании уполномоченного его прав и обязанностей; Об избрании уполномоченного его прав и обязанностей.

Общее собрание части членов (пайщиков) кооперативного участка №6 состоится 15.08.2018 года с 10.00 до 12.00 по адресу: г.Тюмень, ул.Первомайская, д.55 ( Дворец культуры железнодорожников станции Тюмень), конференц-зал с повесткой дня:

Избрание председателя и секретаря собрания; Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии; Об избрании уполномоченного его прав и обязанностей; Об избрании уполномоченного его прав и обязанностей.

Общее собрание части членов (пайщиков) кооперативного участка №7 состоится 07.08.2018 года с 12.00 до 14.00 по адресу: г.Казань, ул. Химиков ,д.11 (МБУ “ДК “Юность”) с повесткой дня:

Избрание председателя и секретаря собрания; Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии; Об избрании уполномоченного его прав и обязанностей; Об избрании уполномоченного его прав и обязанностей.

С информацией, подлежащей предоставлению членам кредитного потребительского кооператива граждан при подготовке общего собрания части членов (пайщиков) кредитного потребительского кооператива граждан «ГозЗайм Урал» вы можете ознакомиться по адресу: г.Казань, ул.М. Салимжанова 19, помещение 1.