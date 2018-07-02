Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.07:
$ 63.14
€ 73.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

КПКГ «ГозЗайм Урал» уведомляет о созыве общего собрания членов (пайщиков)

Пресс-релизы
2 июля, 14:19 UTC+3
Поделиться
Материал из 1 страницы

Казань, 3 июля. 7, 11,13,14,15,16 и 17 августа КПКГ «ГозЗайм Урал»  (ОГРН1151690067418) проведет общее собрание членов (пайщиков).

Кредитный потребительский кооператив граждан «ГозЗайм Урал» зарегистрированный 21.08.2015 года Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Казани № 18, располагающийся по адресу: 420107, г. Казань, ул. М. Салимжанова, д.19, пом.1, уведомляет членов пайщиков о созыве общего собрания.  Форма проведения Общего собрания: собрание части членов (пайщиков) по кооперативным участкам.

Общее собрание части членов (пайщиков) кооперативного участка №1 состоится  13.08.2018 года с  11.00 до 12.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул.Челюскинцев д.102 (Дворец культуры железнодорожников)  с повесткой дня:

  1. Избрание председателя и секретаря собрания;
  2. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии;
  3. Об избрании уполномоченного его прав и обязанностей;
  4. Об избрании уполномоченного его прав и обязанностей;
  5. Об избрании уполномоченного его прав и обязанностей;
  6. Об избрании уполномоченного его прав и обязанностей.

Общее собрание части членов (пайщиков) кооперативного участка №2 состоится  11.08.2018 года с  12.00 до 14.00 по адресу: УР, г.Ижевск, ул. Ломоносова, д.4 б (Инжиниринговый центр инновационных исследований и экспертиз УдГУ), лекционная аудитория Учебно-научной библиотеки им.В.А. Журавлёва  с повесткой дня:

  1. Избрание председателя и секретаря собрания;
  2. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии;
  3. Об избрании уполномоченного его прав и обязанностей;
  4. Об избрании уполномоченного его прав и обязанностей;
  5. Об избрании уполномоченного его прав и обязанностей.

Общее собрание части членов (пайщиков) кооперативного участка №3 состоится  14.08.2018 года с  13.00 до 15.00 по адресу: г.Пермь, ул.Уральская, 93 (КДЦ "МОТОВИЛИХА"), концертный зал с повесткой дня:

  1. Избрание председателя и секретаря собрания;
  2. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии;
  3. Об избрании уполномоченного его прав и обязанностей;
  4. Об избрании уполномоченного его прав и обязанностей;
  5. Об избрании уполномоченного его прав и обязанностей;
  6. Об избрании уполномоченного его прав и обязанностей;
  7. Об избрании уполномоченного его прав и обязанностей.

Общее собрание части членов (пайщиков) кооперативного участка №4 состоится 16.08.2018 года с  13.00 до 16.00 по адресу: Свердловская обл. гор. Нижний Тагил ул. Октябрьской Революции д.44(Уральский институт подготовки кадров "21 век"), аудитория 2.  с повесткой дня:

  1. Избрание председателя и секретаря собрания;
  2. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии;
  3. Об избрании уполномоченного его прав и обязанностей;
  4. Об избрании уполномоченного его прав и обязанностей.

Общее собрание части членов (пайщиков) кооперативного участка №5 состоится  17.08.2018 года с  12.00 до 14.00 по адресу: г.Челябинск, ул. Чапаева, д.114 (SMOLINOPARK HOTEL), конференц-зал Х.О.  с повесткой дня:

  1. Избрание председателя и секретаря собрания;
  2. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии;
  3. Об избрании уполномоченного его прав и обязанностей;
  4. Об избрании уполномоченного его прав и обязанностей.

Общее собрание части членов (пайщиков) кооперативного участка №6 состоится  15.08.2018 года с  10.00 до 12.00 по адресу: г.Тюмень, ул.Первомайская, д.55 ( Дворец культуры железнодорожников станции Тюмень), конференц-зал с повесткой дня:

  1. Избрание председателя и секретаря собрания;
  2. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии;
  3. Об избрании уполномоченного его прав и обязанностей;
  4. Об избрании уполномоченного его прав и обязанностей.

Общее собрание части членов (пайщиков) кооперативного участка №7 состоится  07.08.2018 года с  12.00 до 14.00 по адресу: г.Казань, ул. Химиков ,д.11 (МБУ “ДК “Юность”)  с повесткой дня:

  1. Избрание председателя и секретаря собрания;
  2. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии;
  3. Об избрании уполномоченного его прав и обязанностей;
  4. Об избрании уполномоченного его прав и обязанностей.

С информацией, подлежащей предоставлению членам кредитного потребительского кооператива граждан при подготовке общего собрания части членов (пайщиков) кредитного потребительского кооператива граждан «ГозЗайм Урал» вы можете ознакомиться по адресу: г.Казань, ул.М. Салимжанова 19, помещение 1.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Закрытие Никелевого завода
Как будет повышаться пенсионный возраст
Дружелюбный ЧМ-2018
Как изменится жизнь россиян во время ЧМ-2018 по футболу
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Петербурге умерла актриса Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая
2
В МИД назвали фейковым материал саудовского издания о допинге в сборной России
3
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
4
Черчесов заявил, что чемпионат мира для сборной России только начинается
5
Украина назвала имена россиян, которых готова обменять на украинских заключенных
6
Глава МИД Эстонии: Европа должна остановить реализацию "Северного потока - 2"
7
Главстат Польши опубликовал отчет о ходе газовых переговоров с Россией в 2010 году
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости