КПКГ «ГозЗайм Урал» уведомляет о созыве общего собрания членов (пайщиков)

Казань, 2 июля. Кредитный потребительский кооператив граждан “ГозЗайм Урал” (ОГРН1151690067418), зарегистрированный 21.08.2015 г. Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Казани № 18, располагающийся по адресу: 420107, г. Казань, ул. М. Салимжанова, д.19, помещение 1, уведомляет о созыве внеочередного общего собрания членов Кооператива. Форма проведения внеочередного общего собрания: собрание. Дата проведения внеочередного общего собрания – 06.08.2018г. Время проведения внеочередного общего собрания - 12.00. Внеочередное общее собрание состоится по адресу: г.Пермь, ул.Уральская, 93 (КДЦ "МОТОВИЛИХА"), концертный зал, со следующей повесткой дня:

Избрание председателя и секретаря собрания; Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии; Об переизбрании состава правления КПКГ «ГозЗайм Урал»; О внесении изменений в Устав КПКГ «ГозЗайм Урал»; О смене наименования КПКГ «ГозЗайм Урал»; Рассмотрение других вопросов.

С годовым отчетом, заключением контрольно-ревизионного органа по результатам проверки годового отчета и годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности, проектом вносимых в устав изменений, проектом решения общего собрания членов кредитного кооператива, а также иной предусмотренной уставом кредитного кооператива информацией подлежащей предоставлению членам кредитного кооператива при подготовке общего собрания членов кредитного кооператива можно ознакомиться по адресу: 420107, г. Казань, ул. М. Салимжанова, 19, помещение 1.