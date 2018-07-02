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КПКГ «ГозЗайм Урал» уведомляет о созыве общего собрания членов (пайщиков)

Пресс-релизы
2 июля, 15:25 UTC+3
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Материал из 1 страницы

Казань, 2 июля. Кредитный потребительский кооператив граждан “ГозЗайм Урал” (ОГРН1151690067418), зарегистрированный 21.08.2015 г. Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Казани № 18, располагающийся по адресу: 420107, г. Казань, ул. М. Салимжанова, д.19, помещение 1, уведомляет о созыве внеочередного общего собрания членов Кооператива. Форма проведения внеочередного общего собрания: собрание. Дата проведения внеочередного общего собрания – 06.08.2018г. Время проведения внеочередного общего собрания  - 12.00. Внеочередное общее собрание состоится по адресу: г.Пермь, ул.Уральская, 93 (КДЦ "МОТОВИЛИХА"), концертный зал, со следующей повесткой дня:

  1. Избрание председателя и секретаря собрания;
  2. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии;
  3. Об переизбрании состава правления  КПКГ «ГозЗайм Урал»;
  4. О внесении изменений в Устав КПКГ «ГозЗайм Урал»;
  5. О смене наименования КПКГ «ГозЗайм Урал»;
  6. Рассмотрение других вопросов.

С годовым отчетом, заключением контрольно-ревизионного органа по результатам проверки годового отчета и годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности, проектом вносимых в устав изменений, проектом решения общего собрания членов кредитного кооператива, а также иной предусмотренной уставом кредитного кооператива информацией подлежащей предоставлению членам кредитного кооператива при подготовке общего собрания членов кредитного кооператива можно ознакомиться по адресу: 420107, г. Казань, ул. М. Салимжанова, 19, помещение 1.

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