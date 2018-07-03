Герцог Йорский посетил британский кампус Школы бизнеса HSBC при Пекинском университете

ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 3 июля 2018 г. /PRNewswire/ -- Его Королевское Высочество герцог Йоркский в четверг, 14 июня 2018 года, посетил британский кампус Школы бизнеса HSBC Business School при Пекинском университете (PHBS) в Борс-Хилле (Оксфордшир). Визит в учебное заведение состоялся после встречи герцога с генеральным секретарем КПК Си Цзиньпином и президентом Пекинского университета проф. ЛИНЬ Цзяньхуа, прошедшей в мае этого года в Пекине в ходе поездки члена королевской семьи в Китай для поддержки завершающего этапа программы инноваций Pitch@Palace-2018.

На фоне "золотой эпохи", которую сегодня переживают британо-китайские отношения, визит герцога Йоркского в британское подразделение PHBS служит отличным поводом для углубления связей между Великобританией и Поднебесной в вопросах образования. В ходе визита герцог отметил, что "образование обеспечит конструктивный диалог между китайцами и британцами, позволит им учиться вместе и поспособствует устранению культурных и исторических барьеров между странами, что приведет к повышению взаимопонимания. Британский кампус Пекинского университета обладает потенциалом для наращивания делового, инвестиционного и партнерского взаимодействия между двумя нациями".

Пекинский университет, основанный в 1898 году, является старейшим вузом Китая. Открытие британского кампуса университета состоялось 25 марта прошлого года и было приурочено к 120-му юбилею вуза. Цель создания данного подразделения - предоставить студентам Пекинского университета возможность трансграничного обучения и расширить международную компетенцию талантливой молодежи, в частности в вопросах взаимоотношений между Китаем и Великобританией/ЕС. Вместе с этим, кампус также дает британским и другим иностранным студентам шанс углубить понимание и освоить тонкости сотрудничества с китайским бизнесом и экономикой.

Герцог Йоркский признал, что британский кампус Пекинского университета - это отличное место для людей, желающих узнать больше о китайской экономике и курсе развития страны. Обучение в британском подразделении кампуса - это не только возможность для талантливой китайской молодежи получить международный опыт, но и шанс для британских, европейских и других иностранных учащихся освоить необходимые деловые навыки перед переездом в Китай для дальнейшего углубленного обучения или изучения среды для коммерческой и инвестиционной деятельности в Поднебесной.

"Чем больше мы общаемся, тем больше мы узнаем друг о друге", - подчеркнул герцог Йоркский в ходе своего визита. И именно в этом состоит основная задача британского кампуса Пекинского университета, ориентированного на интенсификацию студенческого обмена, взаимное обучение и углубление сотрудничества в сферах создания и распространения знаний.

В приемном зале британского кампуса Школы бизнеса HSBC Business School Его Королевское Высочество приветствовали вице-президент Пекинского университета проф. ВАН Бо; заместитель председателя Совета Пекинского университета и декан Бизнес-школы HSBC проф. ХАЙ Вэнь; руководитель Шэньчжэнской аспирантуры Пекинского университета проф. У Юньдун; и глава британского кампуса PHBS проф. ЛЬЮ Шаоцзя. Проф. ВАН Бо обратился к герцогу с теплой приветственной речью и в ходе брифинга представил ему краткую информацию об учебном заведении. Вице-президент Пекинского университета выразил интерес вуза к проведению в Китае инновационной программы Pitch@Palace, поддерживаемой герцогом Йоркским.

В ходе брифинга заместитель председателя Совета Пекинского университета и декан PHBS проф. ХАЙ Вэнь рассказал почетному гостю о текущем развитии и будущих планах британского кампуса бизнес-школы. PHBS является одной из самых интернациональных школ бизнеса в Поднебесной. На сегодняшний день под руководством штата из 70 преподавателей обучение в школе проходят 1 015 студентов очной формы.

Его Королевское Высочество в ходе брифинга также отметил, что китайская инициатива "Один пояс, один путь" играет чрезвычайно важную роль в продвижении культурного и социального диалога между нациями. Создание британского кампуса способствует в предоставлении британскому народу отличной возможности лучше узнать и понять своих китайских собратьев.

Герцог Йоркский обсудил с руководством вуза стратегию привлечения британских студентов к более интернациональному обучению. Он ознакомился с архитектурными планами строительства студенческих общежитий на территории британского кампуса.

В своей краткой речи член королевской семьи подчеркнул значимость британского подразделения PHBS как первого примера инвестиций китайского учебного заведения в физическое представительство на территории Великобритании, а также как отличной платформы для следующего поколения участников китайско-британского кросскультурного диалога.

В завершении проф. ВАН Бо вручил герцогу памятный подарок от Пекинского университета в знак признательности за визит.