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RevitaLash® Cosmetics пополняет свой ассортимент средствами по уходу за волосами

Пресс-релизы
9 июля, 14:01 UTC+3

Продукты, разработанные под руководством ведущих медицинских специалистов, поступят в продажу в июле этого года

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ВЕНТУРА (VENTURA), Калифорния, 9 июля 2018 г. /PRNewswire/ -- Многолетний лидер и новатор в области средств по уходу за ресницами и бровями, компания RevitaLash® Cosmetics официально представила свою новую линейку продуктов для волос Hair Care Collection. Коллекция, состоящая из уплотняющего шампуня (Thickening Shampoo)уплотняющего кондиционера (Thickening Conditioner) и пены для увеличения объема волос (Hair Volume Enhancing Foam), пополнит ассортимент популярных и титулованных средств для ухода за ресницами и бровями и станет превосходным решением для восстановления тонких и редеющих волос как для женщин, так и для мужчин.

"Специализированные средства по уходу за волосами идеально вписываются в нашу существующую коллекцию продуктов для бровей и ресниц, - отмечает д-р Майкл Брикенхофф (Michael Brinkenhoff), основатель и генеральный директор RevitaLash® Cosmetics. -  Мы приложили все усилия к поиску лучшего способа достичь столь же впечатляющих результатов в уходе за тонкими и редеющими волосами, что обеспечивают бровям и ресницам наши существующие средства, дабы подарить нашим клиентам дополнительную уверенность в себе".

В уникальный состав шампуня и кондиционера для уплотнения структуры волос входят компоненты, увеличивающие объем и заботящиеся о здоровье кожи головы.  Очищающие и увлажняющие свойства этого дуэта создают ощущение дополнительной густоты волос, визуально уплотняют их структуру и дарят им здоровье от корней до кончиков.

Эксклюзивная пена для увеличения объема содержит запатентованный BioPeptin Complex®. Эта же технология лежит в основе титулованного кондиционера для ресниц RevitaLash Advanced. Комплекс обладает доказанной способностью стимулировать жизненную силу волос, повышать их эластичность, бороться с ломкостью и придавать им более ухоженный вид. В ходе недавнего опроса потребителей 94% респондентов отметили, что по результатам 8 недель использования их волосы стали выглядеть здоровее и гуще.

Клинически протестированные средства данной коллекции не содержат парабенов и фталатов, являются гипоаллергенными и не испытывались на животных, безопасны для окрашенных волос. RevitaLash® Cosmetics Hair Care Collection - идеальное решение для проблемы тонких и редеющих волос. Эти продукты возвращают жизненную силу волосам, пострадавшим от чрезмерного химического, механического воздействия или негативных факторов окружающей среды.

Стоимость продуктов RevitaLash® Cosmetics Hair Care Collection, которые поступят в продажу в июле 2018 года, варьируется от 36 до 175 долл. США.

О компании RevitaLash  ® Cosmetics 

RevitaLash Cosmetics - мировой лидер в разработке современных продуктов для ухода за ресницами, бровями и волосами.  В коллекции созданной в 2006 году компании представлены такие титулованные продукты, как кондиционер для ресниц RevitaLash® Advanced Eyelash Conditioner и кондиционер для бровей RevitaBrow® Advanced Eyebrow Conditioner. Приобрести продукцию бренда можно в более чем 10 000 клиник, spa-салонов и специализированных розничных магазинов по всему земному шару.  Поддерживая благотворительные инициативы по борьбе с раком груди, компания RevitaLash Cosmetics направляет часть поступлений от продаж на реализацию исследовательских и образовательных программ, оказывая помощь в преодолении этого опасного заболевания круглый год, а не только в октябре. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.revitalash.com. [Продукция RevitaLash Advanced не доступна в Калифорнии].

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