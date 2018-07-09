Национальная организация туризма Южной Кореи примет участие в ИННОПРОМ-2018

ТАСС, 9 июля. С 9 по 12 июля 2018 года в Екатеринбурге проходит Международная промышленная выставка ИННОПРОМ-2018: "Цифровое производство". Страной-партнером мероприятия в этом году стала Южная Корея – одна из стран-лидеров Азиатско-Тихоокеанского региона по темпам экономического развития и объему торгового оборота с Россией.

В июне этого года, впервые за 19 лет, Россию с официальным визитом посетил Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Президент Российской Федерации Владимир Путин, в ходе двусторонних переговоров заявил, что Южная Корея является для России наиболее приоритетным партнером в Азии. "Республика Корея является наиболее приоритетным нашим партнером в Азии", — сказал Путин.

В рамках ИННОПРОМ-2018 Национальная Организация туризма Кореи (НОТК) совместно с Корейским культурным центром планирует подробно рассказать посетителям мероприятия о наиболее интересных туристических программах и достопримечательностях Республики Кореи. Узнать Южную Корею поближе поможет и дегустация традиционных блюд этой страны, которая также состоится на стенде НОТК.

Справка: Национальная организация туризма Кореи (НОТК) - это государственная организация при Министерстве культуры, спорта и туризма Республики Корея, деятельность которой направлена на привлечение иностранных туристов в Республику Корея. Национальная Организация Туризма Кореи была основана в 1962 году для популяризации Кореи как туристического направления за границей. НОТК располагает 32 филиалами в разных странах мира и имеет 2 представительства в России: в Москве и во Владивостоке. В Москве представительство работает с 2001 года.



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Одним из важнейших аспектов взаимодействия России и Южной Кореи является туризм. В последние годы в этом направлении отмечаются положительные сдвиги: с начала года турпоток в Южную Корею составил более 151 тыс. человек, что на 14 процентов больше, чем в 2017 году. В НОТК прогнозируют, что по итогам 2018 года Южную Корею посетят более 310 тыс. россиян (рост на 15%). В свою очередь, по данным Ростуризма, в 2017 году Российскую Федерацию посетило более 260 тыс. южнокорейских граждан, что на 62% больше, чем в 2016 году.

Директор московского офиса Национальной Организации туризма Кореи (НОТК) Канг Намгю связывает такие показатели, в первую очередь, с безвизовым режимом между нашими странами, введенным в 2014 году. Этот режим позволил туристам из России находиться до 60 дней на территории Кореи и наоборот. Кроме того, Канг Намгю подчеркивает, что "Корея - одна из самых безопасных стран мира, а также культурный центр Азии", и это, в свою очередь, делает ее более привлекательной для туристов. "В последнее время происходит сближение двух наций. Нынешнее корейское правительство прилагает усилия на установление мира на Корейском полуострове, а также стремится укрепить дружественные отношения с Россией", - добавляет Канг Намгю.

Во время участия в ИННОПРОМ-2018 НОТК представляет различные туристические направления для путешествий по Южной Корее. От столичного Сеула, который на протяжении более 600 лет является центром сосредоточения важнейших исторических объектов, входящих в список ЮНЕСКО, а также культурным, политическим и экономическим центром Республики Кореи, до уникального природного заповедника – острова Чеджу. "Уникальная восточная культура, море, горы, множество развлечений. Словами это не описать, вам обязательно нужно посетить эти места", - говорит Канг Намгю.

Директор московского представительства НОТК особо упомянул, что Корея предоставляет прекрасные возможности для делового туризма, а Сеул прочно занимает место в десятке лучших городов мира для проведения конференций и конгрессов. Благодаря активной работе НОТК с туроператорами, поездки в Корею становятся доступнее и удобнее.

Отдельное направление туризма – это набирающие популярность медицинские туры в Южную Корею. "В нашей стране есть масса многопрофильных медицинских центров с самым современным оборудованием, где можно осуществлять диагностику и лечение любых проблем со здоровьем" - отмечает Директор московского представительства НОТК. "Я твердо верю, что турпоток между Россией и Кореей будет расти и дальше", - подчеркнул Канг Намгю.

Об ИННОПРОМе

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится ежегодно в Екатеринбурге с 2010 года. В 2012 году Правительство России присвоило главной промышленной, торговой и экспортной площадке в России федеральный статус. В ИННОПРОМ принимают участие более 600 компаний из 105 стран мира. За 4 дня работы ИННОПРОМ-2017 выставку посетило свыше 50 000 посетителей, более 60% из них – профессиональная аудитория. В выставке участвуют все мировые лидеры промышленной отрасли. Свои национальные экспозиции представляют Италия, Германия, Индия, Япония, др. страны. В 2017 году в рамках ИННОПРОМ впервые была запущена Национальная байерская программа развития промышленного экспорта IndEx. В рамках программы в Екатеринбург приехали 200 делегатов – профессиональные закупщики промышленной продукции.

Организатором ИННОПРОМ выступает Министерство промышленности и торговли РФ. Оператор – компания "Бизнес Ивент" (http://business-event.com/ru), входящая в Группу компаний "Формика" (http://formika.ru).

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