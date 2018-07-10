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Мировые СМИ высоко оценили революционную графическую технологию Turbo от Honor

Пресс-релизы
10 июля, 9:00 UTC+3

Международные СМИ впечатлены эффективностью обработки графики процессором Turbo

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ГОНКОНГ (HONG KONG), 9 июля 2018 г. /PRNewswire/ -- Модный молодежный бренд смартфонов Honor недавно представил революционную технологию ускорения обработки графики - ГП Turbo. Презентация инновационной разработки состоялась в Пекине, где завоевала высокое признание со стороны широкого круга международных СМИ, глубокое впечатление на которые оказали способность процессора повышать производительность и его энергоэффективность.

"Повышение графической производительности, как правило, приводит к сокращению времени работы аккумулятора устройства. Но мы решили эту проблему. ГП Turbo значительно оптимизирует производительность игровых приложений, одновременно уменьшая энергопотребление, - отметил президент Honor г-н Джордж Чжао (George Zhao). -  Для нас большая честь получить столь высокие оценки нашей инновационной разработки от рецензентов и журналистов из различных уголков земного шара".

ГП Turbo представляет собой технологию ускорения процессов обработки графических данных с интегрированным программно-аппаратным комплексом. Данная инновация реконструирует традиционный алгоритм обработки графики на нижнем системном уровне, что позволяет значительно оптимизировать процесс пользовательского взаимодействия.  Технология повышает эффективность обработки графических данных на 60%, одновременно сокращая потребление энергии СнК (системой на кристалле) на 30%, радикально решая проблему традиционного компромисса между производительностью смартфона и энергопотреблением.  Новый графический процессор окажется особенно полезным пользователям, играющим в мобильные игры, требующие высокой эффективности обработки графического контента, поскольку он позволяет значительно повысить производительность и улучшить опыт пользовательского взаимодействия.

Эта инновация от Honor получила высокие оценки от международных СМИ в сфере бизнеса и технологий. Влиятельное коммерческое издание South China Morning Post со штаб-квартирой в Гонконге отмечает, что "Huawei (Honor) со свой "турбированной" технологией для любителей мобильных игр оставляет далеко позади всех конкурентов на базе Android, а даже Apple". Передовой американский новостной портал, посвященный современным технологиям, Android Authority, поделился своими впечатлениями: "С ГП Turbo от Honor вы сможете играть дольше и лучше". T3, ведущая британская технологическая медиаплощадка, в свою очередь, подчеркивает, что "новая технология Honor "ГП Turbo" обеспечивает повышенную производительность мобильных игровых приложений". Крупнейший британский сайт новостей из мира потребительских технологий Tech Radar в своей статье утверждает, что "это (ГП Turbo), без сомнения, весьма впечатляющая функция". Авторы знаменитого блога, посвященного технологиям, Gizmo China отмечают: "Революционная технология под названием ГП Turbo изменит традиционный взгляд на графику смартфонов".

О бренде Honor

 Honor является ведущим электронным брендом смартфонов. Торговая марка была создана в полном соответствии со своим рекламным слоганом "For the Brave" (Для смелых духом) для удовлетворения потребностей цифрового поколения посредством Интернет-оптимизированных продуктов, предоставляющих превосходные возможности своим пользователям, вдохновляющих их на смелые действия, стимулирующих креативность и призывающих молодёжь реализовывать свои мечты.  Таким образом Honor удалось выделиться среди конкурентов и продемонстрировать свою смелость поступать иначе и предпринимать шаги для того, чтобы предоставлять своим клиентам доступ к новейшим технологиям и инновациям.

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