Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.07:
$ 62.83
€ 73.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ли Чжэньго: солнечная энергетика станет самым дешевым источником энергии в мире

Пресс-релизы
10 июля, 9:00 UTC+3
Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕРЛИН (BERLIN), 9 июля 2018 г /PRNewswire/ -- 9 июля г-н Ли Чжэньго (Li Zhenguo), президент ведущей китайской компании фотоэлектрической отрасли LONGi Green Energy Technology Co., Ltd., выступил с программной речью в ходе проходящего в Берлине 9-го Китайско-немецкого форума по вопросам экономического и технологического сотрудничества. В своем докладе на Тематическом форуме по вопросам энергетической трансформации и энергосбережения он отметил, что в ближайшие три года солнечная энергия станет самым дешевым источником энергии в большинстве частей света.

По его словам, поскольку фотоэлектрические системы и накопители энергии представляют собой самый недорогой источник энергии, это дает все основания рассчитывать на реализацию концепции «Solar for Solar». К 2050 году солнечная энергетика станет отраслью, ежегодно генерирующей тысячи гигаватт (ГВт) электроэнергии.

LONGi является крупнейшим в мире производителем фотоэлектрических продуктов на базе монокристаллического кремния. С момента основания компания неизменно специализируется на монокристаллических технологиях, разрабатывает и производит монокристаллические кремниевые пластины, элементы и модули, строит распределенные и наземные солнечные электростанции. Согласно триатлонному рейтингу Photon LONGi имеет лучший индекс финансовой стабильности, занимая первые места по всем показателям.

LONGi располагает командой из более чем 450 специалистов по НИОКР и 260 национальными патентами. После выхода на фондовую биржу в 2012 году компания инвестировала 385 млн. долл. США в проектно-конструкторские разработки, заняв первое место по объемам подобных капиталовложений в мировой фотоэлектрической отрасли. Являясь крупнейшим в мире поставщиком монокристаллических пластин и компонентов, в 2017 году LONGi получила операционный доход в размере 2,556 млрд. долл. США, а чистая прибыль компании составила 557 млн. долл. США. Общие активы предприятия по состоянию на прошлый год насчитывают 5,14 млрд. долл. США.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт: http://www.longi-solar.com

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Как приготовить уху на костре
Кто кому кем приходится в семье после свадьбы
Дружелюбный ЧМ-2018
Как правильно выбрать овощи и фрукты
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На пляжах Анапы и Геленджика запретили купаться
2
Reuters: врачи обнаружили признаки инфекции у всех спасенных из пещеры в Таиланде детей
3
Россельхознадзор опроверг информацию о запрете выращивать овощи и фрукты на даче
4
Спасатели в Таиланде приступили к финальной части операции по эвакуации людей из пещеры
5
Алексей Серебряков: я не даю интервью, не чувствую себя в этом уверенным
6
Как сборная России по футболу вернула уважение и любовь болельщиков
7
Илон Маск спустился в пещеру в Таиланде, где проходит операция по спасению детей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!