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В Ланьчжоу успешно завершилась 24-я Китайская инвестиционно-торговая выставка

Пресс-релизы
11 июля, 9:00 UTC+3
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ЛАНЬЧЖОУ (LANZHOU), Китай, 10 июля 2018 г. /PRNewswire/ -- В столице северо-западной провинции Ганьсу городе Ланьчжоу в этот понедельник завершилась 24-я Китайская инвестиционно-торговая выставка, принесшая своим участникам весьма плодотворные результаты.

Мероприятие, посвященное теме "зеленого" развития Шелкового пути, привлекло гостей из 42 стран, а также представителей международный организаций государств, охватываемых инициативой "Пояс и путь". Почетными гостями выставки стали Сингапур и Республика Корея.

Центром внимания выставки стали вопросы интеграции "зеленого" развития и целевого сектора. Соорганизаторами мероприятия выступили Министерство коммерции КНР, Государственное административное управление по вопросам рыночного регулирования, Департамент по делам Тайваня при Госсовете КНР, Всекитайская федерация промышленности и коммерции, Всекитайская федерация китайцев-"хуацяо", Комитет КНР по содействию международной торговле и Народное правительство пров. Ганьсу.

В ходе церемонии закрытия выставки состоялось подписание различных соглашений, в том числе в области создания облачного центра данных, развития органического рециркуляционного сельского хозяйства, организации логистического аэропортового парка электронной коммерции и реализации проектов в области электронной коммерции. Власти Ланьчжоу подписали в общей сложности 109 договоров на реализацию проектов общей стоимостью 79,075 млрд. юаней.

По словам заместителя генерального секретаря Правительства пров. Ганьсу г-на Цзя Нина (Jia Ning), среди всех заключенных соглашений наиболее популярными направлениями для инвестиций стали "зеленые" отрасли - индустрия вторичной переработки отходов, современное сельское хозяйство, канальная логистика и экотуризм.

Г-н Цзя отметил, что объем контрактов на поставку местной сельскохозяйственной продукции достиг 17,53 млрд. юаней, а в их подписании приняли участие 244 китайских и зарубежных предприятий. Он также добавил, что "зеленые" отрасли промышленности помогут Ганьсу лучше интегрироваться в процесс реализации инициативы "Пояс и путь" и посодействуют подъему экологического развития.

В рамках выставки, привлекшей около 30 000 участников, состоялись 32 двухсторонних и многосторонних инвестиционно-торговых мероприятия, включая встречи для подбора партнеров в реализации проектов экологичной промышленности, саммит по вопросам продовольственной безопасности стран "Пояса и пути", диалог по вопросам сотрудничества и взаимосвязи между Ланьчжоу, Китаем и Сингапуром.

Вместе с этим, организаторы завершившейся сессии выставки сделали выраженный акцент на высококачественном развитии и строжайшем анализе проектов. Все отробранные проекты должны соответствовать текущей национальной политики в области промышленности, предполагать сотрудничество с инвесторами за пределами провинции, а также подписание ранее не заключавшегося официального контракта. В общей сложности в ходе выставки состоялось подписание 471 проектных договоров, в том числе и с участием компаний, входящих в число 500 ведущих фирм Китая и мира.

Первая сессия Ланьчжоуской инвестиционно-торговой выставки состоялась в 1993 году, и с тех пор мероприятие представляет собой важную платформу для содействия открытости северо-западных регионов Китая. Выставка приобретает все большее значение на фоне активизации китайскими властями процессов внешней открытости в центральной и западной Азии в рамках реализации инициативы "Пояс и путь".

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