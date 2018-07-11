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Застройщики Intempo приступают к коммерческой реализации этого символического здания

Пресс-релизы
11 июля, 9:00 UTC+3
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Материал из 1 страницы

БЕНИДОРМ, Испания, July 10, 2018/PRNewswire/ -- Элитная 269-квартирная новостройка в Бенидорме  

  • Завершение этого полностью обновленного проекта было одним из наиболее ожидаемых событий последних месяцев для потенциальных покупателей и инвесторов. 
  • Появление Intempo на рынке недвижимости оживит существующее предложение элитных квартир в Бенидорме за счет фешенебельного жилья мирового класса с такими удобствами, как самые высотные в Европе коктейль-бар и спа-салон, отвечающие наиболее взыскательным требованиям консьерж-услуги и услуги аренды, а также самый современный комплекс культурно-бытовых сооружений в высочайшем жилом здании на территории Испании. 
  • Строительный объект Intempo был приобретен одним из отделений фонда SVP Global в конце прошлого года. 

Застройщики символического здания Intempo в Бенидорме, насчитывающего 269 элитных квартир, объявили о начале предпускового этапа реализации проекта посредством предварительной кампании с размещением рекламных щитов и запуском рекламного интернет-сайта по адресу http://www.intempolife.com . Вскоре начнется полномасштабный ввод объекта в эксплуатацию. Анализ рынка показывает наличие как отечественных, так и зарубежных потенциальных покупателей, стремящихся к приобретению условий для высочайшего уровня жизни с твердыми гарантиями надежности своих капиталовложений. Решение продолжить реализацию данного проекта было принято после получения всех необходимых разрешений на завершение строительства здания, текущий уровень готовности которого составляет 93%.

Intempo - строительный объект, породивший большие ожидания среди потенциальных покупателей и инвесторов (как отечественных, так и зарубежных). Предполагается, что он будет полностью введен в эксплуатацию в 2019 году.

Эта новостройка, ставшая воплощением свежего, более совершенного подхода к реализации высочайших мировых стандартов элитного жилья, станет одним из новых символов средиземноморского побережья. Это самое высокое жилое здание в Испании и второе по высоте в Европе, которое, помимо прочих особенностей, будет иметь консьерж-службу с целым рядом услуг, обеспечивающих современный уровень жизни, включая управление имуществом и услуги аренды для иностранных жильцов, а также лучший в своем классе комплекс элитных объектов культурно-бытового назначения как на цокольном этаже, так и на верхних этажах здания.

Объект Intempo был приобретен в конце прошлого года одним из отделений фонда SVP Global, которое инвестирует значительные средства в полное обновление здания и прилегающей к нему территории с выделением крупных трудовых и материальных ресурсов в процессе непрерывного освоения площадей и увеличения числа проживающих. Следует надеяться, что этот проект трансформации послужит примером рациональной практики как национального, так и международного масштаба и вдохновит других застройщиков на реализацию аналогичных замыслов. Владельцы здания намереваются сотрудничать с командой талантливых отечественных и зарубежных специалистов различного профиля в целях обеспечения необходимых условий для того, чтобы Intempo служило в качестве катализатора для привлечения большего числа состоятельных туристов и инвесторов на побережье Коста-Бланка.

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