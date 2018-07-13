Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.07:
$ 62.21
€ 72.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Infortrend обновила сертификаты VMware с улучшенными показателями

Пресс-релизы
13 июля, 10:00 UTC+3
Поделиться
Материал из 1 страницы

СИНЬБЭЙ (NEW TAIPEI CITY), 13 июля 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания Infortrend® Technology, Inc. (код TWSE: 2495) сегодня сообщила об улучшенных показателей функций управления и безопасности для прохождения сертификации VMware Ready™ для vCenter 6.5 update 2 среди линеек EonStor GSGScGSe и  GSe Pro.

Плагин сvSphere 6.5 HTML5 предоставляет возможность внедрения встроенного хранилища данных в среде VMware, обеспечивая при этом оптимальные характеристики управляемости и эксплуатационной доступности.  Благодаря совместимости с vCenter 6.5 update 2, новая разработка гарантирует соблюдение обновленных требований к безопасности.

Кроме того, компания Infortrend предоставляет оптимизированную под параметры VMware поддержку для: VAAI (vStorage API for Array Integration) для аппаратного ускорения, VASA (vSphere API for Storage Awareness) для оптимизированной управляемости и vCenter SRM (Site Recovery Manager) для оперативного резервного копирования данных с использованием всех преимуществ встроенного модуля репликации от Infortrend.

"Мы рады предоставить нашим клиентам оптимизированные хранилища с новейшими возможностями управления и безопасности, предназначенные для систем Infortrend, функционирующих в среде VMware", - отметил Томас Као (Thomas Kao), старший директор по вопросам планирования продукции компании Infortrend.

Для получения дополнительной информации о линейках EonStor GSGScGSe и GSe Pro перейдите по ссылкам ниже:

  • Eonstor GS
  • EonStor GSc
  • EonStor GSe
  • EonStor GSe Pro

О компании Infortrend

Компания Infortrend (код на фондовой бирже TWSE: 2495), начиная с 1993 года, разрабатывает и производит решения для хранения данных. Хранилища Infortrend, созданные с особым акцентом на собственные инновационные разработки, контроль производства и строжайшие процедуры тестирования, обеспечивают высокую производительность и гибкость использования новейших стандартов, удобные функции обработки данных, доступ к персональным сервисам послепродажного обслуживания и поистине беспрецедентное соотношение "цена-качество". Больше информации - на сайте http://www.infortrend.com.

Infortrend® и EonStor® являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Infortrend Technology, Inc. Все прочие торговые марки являются собственностью их владельцев.

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Как выбирать и готовить грибы
Петр и Павел час убавил. Но только на широте Ухты
Как выбрать полезный шоколад
Как приготовить уху на костре
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Комиссия по этике FIDE отстранила Илюмжинова от должности президента организации
2
Солнечное затмение суперлуной произойдет 13 июля
3
Матвиенко упрекнула главу "Почты России" в незнании реальных зарплат почтальонов
4
Порошенко заявил, что Украина хочет закупать газ для Европы на границе с Россией
5
Полиция сообщила об инциденте в ресторане, который посетили в день отравления Скрипали
6
Правительство рассматривает вопрос об изменении системы индексации пенсий
7
Биография Андрея Брежнева, внука генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!