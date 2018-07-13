Infortrend обновила сертификаты VMware с улучшенными показателями

СИНЬБЭЙ (NEW TAIPEI CITY), 13 июля 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания Infortrend® Technology, Inc. (код TWSE: 2495) сегодня сообщила об улучшенных показателей функций управления и безопасности для прохождения сертификации VMware Ready™ для vCenter 6.5 update 2 среди линеек EonStor GS, GSc, GSe и GSe Pro.

Плагин сvSphere 6.5 HTML5 предоставляет возможность внедрения встроенного хранилища данных в среде VMware, обеспечивая при этом оптимальные характеристики управляемости и эксплуатационной доступности. Благодаря совместимости с vCenter 6.5 update 2, новая разработка гарантирует соблюдение обновленных требований к безопасности.

Кроме того, компания Infortrend предоставляет оптимизированную под параметры VMware поддержку для: VAAI (vStorage API for Array Integration) для аппаратного ускорения, VASA (vSphere API for Storage Awareness) для оптимизированной управляемости и vCenter SRM (Site Recovery Manager) для оперативного резервного копирования данных с использованием всех преимуществ встроенного модуля репликации от Infortrend.

"Мы рады предоставить нашим клиентам оптимизированные хранилища с новейшими возможностями управления и безопасности, предназначенные для систем Infortrend, функционирующих в среде VMware", - отметил Томас Као (Thomas Kao), старший директор по вопросам планирования продукции компании Infortrend.

Для получения дополнительной информации о линейках EonStor GS, GSc, GSe и GSe Pro перейдите по ссылкам ниже:

Eonstor GS

EonStor GSc

EonStor GSe

EonStor GSe Pro

О компании Infortrend

Компания Infortrend (код на фондовой бирже TWSE: 2495), начиная с 1993 года, разрабатывает и производит решения для хранения данных. Хранилища Infortrend, созданные с особым акцентом на собственные инновационные разработки, контроль производства и строжайшие процедуры тестирования, обеспечивают высокую производительность и гибкость использования новейших стандартов, удобные функции обработки данных, доступ к персональным сервисам послепродажного обслуживания и поистине беспрецедентное соотношение "цена-качество". Больше информации - на сайте http://www.infortrend.com.

Infortrend® и EonStor® являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Infortrend Technology, Inc. Все прочие торговые марки являются собственностью их владельцев.