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Компания Foton Motor приняла участие в спасательной операции в тайском Чианграе

Пресс-релизы
13 июля, 13:30 UTC+3
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ЧИАНГРАЙ (CHIANG RAI), Таиланд, 13 июля 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания Foton Motor вместе со специалистами из Великобритании, США, Австралии и Китая, приняла активное участие в спасении подростков из затопленной пещеры в тайском Чианграе.  Таиландский филиал Foton направил спасательную технику в аэропорт и базовый лагерь для транспортировки 6 китайских спасателей и их оборудования. Сотрудники Foton Thailand, говорящие на тайском, английском и китайском языках, помогали спасателям поддерживать круглосуточную связь с руководством Военно-морских сил Таиланда.

Джейсон Ван (Jason Wang), сотрудник компании, принимавший участие в операции, отметил, что спасательные бригады из Таиланда, Китая, США, Великобритании, Австралии, Канады и Бельгии отлично подготовились к работам по освобождению детей из каменного плена.

Представитель Foton Thailand Вэй Цилэй (Wei Qilei) прокомментировал: "Больше всего меня впечатлил тот факт, что при первом вхождении в пещеру уровень воды был выше моих коленей, а второй раз воды было уже по пояс. Эта операция бросила настоящий вызов физической выносливости всех ее участников, поскольку им приходилось непрерывно нырять и взбираться по скалам. Большинство дайверов, задействованных в ходе аварийно-спасательных работ, были представителями военно-морских сил, однако каждое новое погружение давалось им все тяжелее. Тем не менее, все мы работали как единая команда, дабы спасти жизни детей".

Джейсон Ван добавил: "Возможность внести свой вклад в это чудесное спасение - большая честь для меня, и я очень рад, что нам удалось вывести всех детей целыми и невредимыми".

О компании Foton Motor

За более чем 15-летний период внешнеэкономической деятельности компании Foton Motor удалось значительно расширить международную сеть продаж, охватив 110 стран и регионов по всему земному шару. Следуя стратегии локализованного развития, Foton Motor отдает приоритет корпоративной социальной ответственности. В настоящий момент Foton Motor занимает 1-е место среди всех китайских брендов коммерческого автотранспорта на таких рынках, как Филиппины, Вьетнам и Перу, и постепенно набирает все большую популярность.

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