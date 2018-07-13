Сеть международных авиамаршрутов с Хайнаня пополняется рейсом Санья-Лондон

САНЬЯ (SANYA), Китай, 13 июля 2018 г. /PRNewswire/ -- Руководство китайской провинции Хайнань сообщило о запуске нового межконтинентального авиарейса между Саньей и Лондоном. Это событие последовало за обнародованием планов китайских властей по превращению острова Хайнань в экспериментальную международную зону свободной торговли. Первый самолет, следующий по данному беспосадочному маршруту, с 214 пассажирами на борту отправился из международного аэропорта «Санья Феникс» в 13:00 12 июля по местному времени. Этот рейс был заполнен на 99%, что наглядно демонстрирует успех многолетних усилий руководства провинции по продвижению своих обширных туристических ресурсов в Англии. Новый маршрут не только соединяет тропический курорт с Европой, но и включает Великобританию в карту международных авиаперелетов, совершаемых из аэропортов Хайнаня. Правительством провинции совместно с авиакомпанией China Southern Airlines Company Limited была организована торжественная церемония отправления первого лайнера.

Процветающий туристический рынок содействует развитию авиационной индустрии и активизации регулярных прямых перелетов

Рейс CZ651 авиакомпании China Southern Airlines отправляется из Саньи по четвергам и воскресеньям в 13:00 (по местному времени) и прибывает в Лондон в 18:45 (по местному времени). Обратный рейс CZ652 вылетает из Лондона в 22:10 по местному времени и прибывает на Хайнань на следующий день в 16:20 по местному времени. Общая продолжительность полета составляет 12 часов 45 минут.

И.о. генерального консула Великобритании в Гуанчжоу Эндрю Оулд (Andrew Ould) отметил: «Хайнань содействует созданию зоны китайской зоны свободной торговли. Я уверен, что запуск нового рейса между Саньей и Лондоном поможет привлечь в Санью большее число британских туристов и компаний, заинтересованных в открытии своих представительств на Хайнане». Г-н Оулд также рассказал о нескольких положениях преференциальной визовой политики в отношении британских туристов.

По словам мэра Саньи А Дуна (A Dong), с тех пор, как Европа стала популярным направлением среди китайских туристов, туроператоры Саньи также нарастили усилия по освоению европейского рынка и особенно Лондона. Авиамаршрут Санья-Лондон также представляет собой очередной шаг по реализации стратегии Хайнаня, предоставляющей путешественникам из 59 стран мира право безвизового въезда в Санью. Данная стратегия направлена на содействие углублению коммуникационного, торгового, культурного и туристического обмена между китайской тропической провинций и странами Европы, а также на продвижение статуса Хайнаня как международной зоны свободной торговли.

В последнее время Санья переживает активный рост туристической отрасли. Ежегодное увеличение числа зарубежных туристов побуждает авиакомпании повышать темпы своей международной экспансии. В 2016 году столицу провинции посетили около 450 000 иностранных гостей, а в 2017 году этот показатель увеличился до 700 000. По состоянию на 12 июля 2018 года из аэропорта Саньи осуществляются 34 международных рейса по 25 направлениям, включая Великобританию, Россию, Южную Корею и Японию.

Туроператоры Саньи разрабатывают специальные пакеты для британских туристов, повышая международную конкурентоспособность острова

Начиная с мая этого года, Комитет по вопросам развития туризма г. Санья, воспользовавшись преимуществами различных положений преференциальной политики, включая безвизовый въезд на Хайнань для туристов из 59 стран мира, и прямых перелетов между Саньей и Лондоном, организовал целый ряд промоушн-кампаний, ориентированных на британских туроператоров. Санья от всего сердца приглашает иностранных туристов насладиться тропическими пейзажами и белоснежными пляжами, а также широким спектром предложений для британских путешественников, включая разнообразные семейные активности. Городской комитет по вопросам развития туризма также нарастил усилия по продвижению новых авиарейсов посредством рекламных кампаний в онлайн и оффлайн-среде в целях популяризации Саньи среди лондонцев.

В пиковый летний период новый маршрут ориентирован, в первую очередь, на туристический пассажиропоток, а также на студентов, заинтересованных в учебных турах или обучении за границей, и бизнес-путешественников.

Каждый год провинция Хайнань фиксирует рост числа британских туристов, и в прошлом году начала отдавать приоритет именно европейским путешественникам. Запуск перелета по маршруту Санья-Лондон обязательно поможет увеличить число посетителей Хайнаня и предоставит удобный транспортный сервис британским гражданам, желающим насладиться уникальными преимуществами Саньи - тропическими джунглями, обилием солнечного света, пляжами и богатой культурой местных народностей ли и мао.