Ваш регион:
Политика
Экономика и бизнес
Общество
Происшествия
Спорт
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.07:
$ 62.29
€ 72.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сеть международных авиамаршрутов с Хайнаня пополняется рейсом Санья-Лондон

Пресс-релизы
13 июля, 14:50 UTC+3
Поделиться
Материал из 1 страницы

САНЬЯ (SANYA), Китай, 13 июля 2018 г. /PRNewswire/ -- Руководство китайской провинции Хайнань сообщило о запуске нового межконтинентального авиарейса между Саньей и Лондоном. Это событие последовало за обнародованием планов китайских властей по превращению острова Хайнань в экспериментальную международную зону свободной торговли. Первый самолет, следующий по данному беспосадочному маршруту, с 214 пассажирами на борту отправился из международного аэропорта «Санья Феникс» в 13:00 12 июля по местному времени. Этот рейс был заполнен на 99%, что наглядно демонстрирует успех многолетних усилий руководства провинции по продвижению своих обширных туристических ресурсов в Англии. Новый маршрут не только соединяет тропический курорт с Европой, но и включает Великобританию в карту международных авиаперелетов, совершаемых из аэропортов Хайнаня. Правительством провинции совместно с авиакомпанией China Southern Airlines Company Limited была организована торжественная церемония отправления первого лайнера.

Процветающий туристический рынок содействует развитию авиационной индустрии и активизации регулярных прямых перелетов

Рейс CZ651 авиакомпании China Southern Airlines отправляется из Саньи по четвергам и воскресеньям в 13:00 (по местному времени) и прибывает в Лондон в 18:45 (по местному времени). Обратный рейс CZ652 вылетает из Лондона в 22:10 по местному времени и прибывает на Хайнань на следующий день в 16:20 по местному времени. Общая продолжительность полета составляет 12 часов 45 минут. 

И.о. генерального консула Великобритании в Гуанчжоу Эндрю Оулд (Andrew Ould) отметил: «Хайнань содействует созданию зоны китайской зоны свободной торговли. Я уверен, что запуск нового рейса между Саньей и Лондоном поможет привлечь в Санью большее число британских туристов и компаний, заинтересованных в открытии своих представительств на Хайнане». Г-н Оулд также рассказал о нескольких положениях преференциальной визовой политики в отношении британских туристов.

По словам мэра Саньи А Дуна (A Dong), с тех пор, как Европа стала популярным направлением среди китайских туристов, туроператоры Саньи также нарастили усилия по освоению европейского рынка и особенно Лондона. Авиамаршрут Санья-Лондон также представляет собой очередной шаг по реализации стратегии Хайнаня, предоставляющей путешественникам из 59 стран мира право безвизового въезда в Санью. Данная стратегия направлена на содействие углублению коммуникационного, торгового, культурного и туристического обмена между китайской тропической провинций и странами Европы, а также на продвижение статуса Хайнаня как международной зоны свободной торговли.

В последнее время Санья переживает активный рост туристической отрасли. Ежегодное увеличение числа зарубежных туристов побуждает авиакомпании повышать темпы своей международной экспансии. В 2016 году столицу провинции посетили около 450 000 иностранных гостей, а в 2017 году этот показатель увеличился до 700 000. По состоянию на 12 июля 2018 года из аэропорта Саньи осуществляются 34 международных рейса по 25 направлениям, включая Великобританию, Россию, Южную Корею и Японию.

Туроператоры Саньи разрабатывают специальные пакеты для британских туристов, повышая международную конкурентоспособность острова

Начиная с мая этого года, Комитет по вопросам развития туризма г. Санья, воспользовавшись преимуществами различных положений преференциальной политики, включая безвизовый въезд на Хайнань для туристов из 59 стран мира, и прямых перелетов между Саньей и Лондоном, организовал целый ряд промоушн-кампаний, ориентированных на британских туроператоров. Санья от всего сердца приглашает иностранных туристов насладиться тропическими пейзажами и белоснежными пляжами, а также широким спектром предложений для британских путешественников, включая разнообразные семейные активности. Городской комитет по вопросам развития туризма также нарастил усилия по продвижению новых авиарейсов посредством рекламных кампаний в онлайн и оффлайн-среде в целях популяризации Саньи среди лондонцев.

В пиковый летний период новый маршрут ориентирован, в первую очередь, на туристический пассажиропоток, а также на студентов, заинтересованных в учебных турах или обучении за границей, и бизнес-путешественников.

Каждый год провинция Хайнань фиксирует рост числа британских туристов, и в прошлом году начала отдавать приоритет именно европейским путешественникам. Запуск перелета по маршруту Санья-Лондон обязательно поможет увеличить число посетителей Хайнаня и предоставит удобный транспортный сервис британским гражданам, желающим насладиться уникальными преимуществами Саньи - тропическими джунглями, обилием солнечного света, пляжами и богатой культурой местных народностей ли и мао.  

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Как выбирать и готовить грибы
Петр и Павел час убавил. Но только на широте Ухты
Как выбрать полезный шоколад
Как приготовить уху на костре
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Еврокомиссии опровергли утверждения о том, что Юнкер был пьян на саммите НАТО в Брюсселе
2
МИД Польши утверждает, что польского дипломата избили на рейсе Иркутск - Москва
3
Около 80 нигерийцев собрались у посольства в Москве и требуют отправки домой
4
Суд в Греции решил выдать россиянина Винника Франции
5
Солнечное затмение суперлуной произойдет 13 июля
6
Правительство рассматривает вопрос об изменении системы индексации пенсий
7
Reuters: коалиция во главе с США признала нанесение ударов в провинции Дейр-эз-Зор
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!