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Военные США размещены на юге Филиппин, где идут бои с исламистами

Международная панорама Президентские выборы в США
14 июня, 9:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Как сообщает агентство Reuters, не принимают участие в боях

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Военнослужащие США размещены рядом с городом Марави на юге Филиппин, где силы безопасности этой страны сражаются с боевиками экстремистской группировки "Мауте". Американские военные оказывают поддержку филиппинским коллегам, но не принимают участие в боях. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя вооруженных сил Филиппин.

"Американские военные находятся здесь, они управляют оборудованием, с помощью которого идет сбор информации об обстановке, которую они передают нашим военным", - заявил агентству представитель вооруженных сил стран Реституто Падилла. "Мне неизвестно их (американских военных - прим. ТАСС) точное число и конкретное задание. Им разрешено иметь при себе оружие для самообороны. Но они не могут принимать участие в боевых действиях, они только оказывают поддержку", - добавил он.

В минувшую субботу стало известно, что разведывательные самолеты ВМС США P-3 Orion задействованы в операциях филиппинских военных против боевиков группировки "Мауте" на острове Минданао. Эти самолеты осуществляют наблюдение с воздуха, их не применяют в боевых действиях. P-3 Orion, в частности, совершают полеты над городом Марави, который участники операции пытаются освободить от боевиков.

23 мая боевики экстремистской группировки "Мауте", связанной с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), атаковали силы безопасности Филиппин в городе Марави в южном провинции Минданао. С тех пор в этом городе продолжается боевая операция, которую силы безопасности ведут против террористов. Ранее Генштаб ВС Филиппин сообщал, что правительственным войскам удалось уничтожить на юге страны около 120 боевиков "Мауте", еще примерно 100 исламистов были окружены.

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