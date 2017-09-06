Медведев ознакомится с производством аналогов западноевропейских сыров в Калужской области

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ГОРКИ, 6 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пообещал ознакомиться с развитием в Калужской области производства аналогов знаменитых французских и итальянских сыров.
На встрече с главой правительства губернатор Калужской области Анатолий Артамонов заявил, что "сыры у нас получаются не хуже, чем французские". "И это оценивают и сами французы, и итальянцы, которые приезжают", - отметил глава региона.
"А почему должно быть хуже? Технологии у нас все хорошие, молоко уж точно не хуже", - подчеркнул Медведев.
Артамонов отметил, что качество калужского молока признают даже иностранцы. По его словам, "производства, которые мы в стране создаем, уже гораздо более совершенные, чем, скажем, в Германии, где нередко еще используются технологии XVIII века". "Надо будет посмотреть", - заметил глава правительства.
Говоря о развитии сельского хозяйства в регионе, Артамонов отметил, что Калужская область идет по пути строительства роботизированных складов и ферм. "Это новое слово с точки зрения качества. Получить продукцию такого качества с участием человека невозможно", - подчеркнул губернатор, отметив, что на роботизированных фермах надои составляют от 8 тыс. до 10 тыс. литров в год от одного животного.