4 октября 2016 года

Ущерб сельскому хозяйству Приморья от паводка уже составил 367 млн рублейПроисшествия 5 сентября, 11:49
Первая партия Ми-38 для Минобороны России будет состоять из 10-20 машинАрмия и ОПК 5 сентября, 11:42
Прокуратура ХМАО проводит проверку по факту массового отравления детей в школе-интернатеНовости Урала 5 сентября, 11:40
Председатель Партии роста Борис Титов принял участие в занятии по Хатха-йогеПолитика 5 сентября, 11:21
Первый день каждого месяца назначен днем оказания помощи семьям погибших сотрудников МЧСОбщество 5 сентября, 11:19
Четыре палубных "Аллигатора" начнут испытания до конца 2016 годаАрмия и ОПК 5 сентября, 11:18
"Вертолеты России" поставят заказчикам в 2016 году около 200 машинАрмия и ОПК 5 сентября, 11:14
Томские ученые создали первый в РФ радиофармпрепарат для обнаружения сторожевых лимфоузловСибирь 5 сентября, 11:10
Круглый стол, посвященный итогам выполнения минских соглашений. ВидеотрансляцияПолитика 5 сентября, 11:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
10.00-18.00
X конференция "Повышение эффективности бизнес-процессов в распределении и использовании газа"
10.00-18.00
"Молодежный день: диалог поколений"
10.00-13.00
Круглый стол Юнипер
"Структура ценообразования в газовой отрасли, в условиях низких цен на энергоносители"
10.00-13.00
Конференция
"Автоматизация технологических процессов – будущее нефтегазовой отрасли"
10.00-13.00
Круглый стол
"Реализация информационно-управляющих систем корпоративного и локального уровней"
10.00-13.00
Прикладная конференция
"Ключевые аспекты использования компримированного природного газа в качестве моторного топлива"
10.00-13.00
Круглый стол
"Реализация инвестиционных проектов на принципах проектного финансирования в нефтегазовой отрасли"
10.00-18.00
Международная конференция по проектированию
14.00-18.00
Круглый стол
"Экономические и технологические возможности регионов при реализации политики импортозамещения"
14.00-18.00
Круглый стол
"Современные подходы к формированию системно-технической инфраструктуры предприятий ТЭК"
14.00-18.00
Конференция
"Новые тенденции рынка СУГ"
14.30-17.30
Прикладная конференция
"Ключевые аспекты использования сжиженного природного газа в качестве моторного топлива"