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7 октября 2016

Проекты Таймлайн Петербургский газовый форум Программа Программа третьего дня
5 сентября, 11:15 UTC+3
Материал из 1 страницы

10.00-16.00

Совместный семинар-совещание главных инженеров ГРО и производителей газового оборудования

 

Технические семинары и конференции

Экскурсия на объекты

 

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Второй день
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