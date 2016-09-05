6 октября 2016

10.00-13.00

Конференция

"Перспективные методы обнаружения и оценки месторождений"

10.00-13.00

Конференция

"Новейшие достижения в области диагностирования объектов добычи и транспортировки газа"

10.00-13.00

Конференция

"Газовая промышленность: обеспечение, оборудование в том числе для освоения подводного пространства"

10.00-13.00

Круглый стол

"Как влияет изменение схем теплоснабжения на баланс потребления газа: опыт регионов России"

10.00-13.00

Конференция по вопросам защиты от коррозии трубопроводов

10.00 – 18.00

Совещание с генеральными директорами региональных компаний по реализации газа, заместителями генеральных директоров и руководством регионов РФ по актуальным вопросам газоснабжения социально значимых категорий потребителей

10.00-18.00

Историческая конференция

"70 лет создания Единой системы газоснабжения. Истоки и перспективы"

14.00-18.00

Расширенное заседание научно-технического совета ООО "Газпром межрегионгаз"

14.00-18.00

Межотраслевая экспертная сессия

"Трубопроводная арматура для нефтегазового комплекса"