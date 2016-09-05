6 октября 2016

Ущерб сельскому хозяйству Приморья от паводка уже составил 367 млн рублейПроисшествия 5 сентября, 11:49
Первая партия Ми-38 для Минобороны России будет состоять из 10-20 машинАрмия и ОПК 5 сентября, 11:42
Прокуратура ХМАО проводит проверку по факту массового отравления детей в школе-интернатеНовости Урала 5 сентября, 11:40
Председатель Партии роста Борис Титов принял участие в занятии по Хатха-йогеПолитика 5 сентября, 11:21
Первый день каждого месяца назначен днем оказания помощи семьям погибших сотрудников МЧСОбщество 5 сентября, 11:19
Четыре палубных "Аллигатора" начнут испытания до конца 2016 годаАрмия и ОПК 5 сентября, 11:18
"Вертолеты России" поставят заказчикам в 2016 году около 200 машинАрмия и ОПК 5 сентября, 11:14
Томские ученые создали первый в РФ радиофармпрепарат для обнаружения сторожевых лимфоузловСибирь 5 сентября, 11:10
Круглый стол, посвященный итогам выполнения минских соглашений. ВидеотрансляцияПолитика 5 сентября, 11:06
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10.00-13.00
Конференция
"Перспективные методы обнаружения и оценки месторождений"
10.00-13.00
Конференция
"Новейшие достижения в области диагностирования объектов добычи и транспортировки газа"
10.00-13.00
Конференция
"Газовая промышленность: обеспечение, оборудование в том числе для освоения подводного пространства"
10.00-13.00
Круглый стол
"Как влияет изменение схем теплоснабжения на баланс потребления газа: опыт регионов России"
10.00-13.00
Конференция по вопросам защиты от коррозии трубопроводов
10.00 – 18.00
Совещание с генеральными директорами региональных компаний по реализации газа, заместителями генеральных директоров и руководством регионов РФ по актуальным вопросам газоснабжения социально значимых категорий потребителей
10.00-18.00
Историческая конференция
"70 лет создания Единой системы газоснабжения. Истоки и перспективы"
14.00-18.00
Расширенное заседание научно-технического совета ООО "Газпром межрегионгаз"
14.00-18.00
Межотраслевая экспертная сессия
"Трубопроводная арматура для нефтегазового комплекса"