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Стреляющая Америка

Происшествия
6 июня, 19:05 UTC+3

Самые громкие случаи массовых расстрелов в США — в специальном материале ТАСС

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Материал из 7 страниц
© ТАСС/EPA/MICHAEL NELSON
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Случаи массовой стрельбы в США едва ли можно назвать редкостью: подобные инциденты происходят ежемесячно и неизменно вызывают широкий общественный резонанс. На протяжении нескольких лет в Вашингтоне идет спор о том, допустимы ли ограничения на распространение стрелкового оружия, или же, напротив, необходимо ликвидировать все барьеры на приобретение стволов и тем самым обеспечить большее число американцев средствами самообороны. А пока политики пытаются договориться между собой, массовые убийства (будь то бытовые, идеологические или совершенные в состоянии аффекта) продолжаются.

В понедельник, 5 июня, очередная стрельба случилась в офисном здании в городе Орландо (штат Флорида). Огонь открыл Джон Роберт Ньюман 1972 года рождения — ветеран Вооруженных сил США. "Его с честью проводили в отставку в 1999 году", — рассказал шериф округа Ориндж Джерри Демингс. По его словам, стрелок жил один, семьи в Орландо у него не было. Каких-либо свидетельств причастности Ньюмана к террористическим организациям нет.

По официальной версии, инцидент произошел из-за рабочего конфликта. Мужчина открыл огонь в здании фирмы, откуда был уволен в апреле 2017 года. Ньюман застрелил пять невинных людей, а потом направил пистолет на себя и покончил жизнь самоубийством. Жертвами стрелка стали белые американцы в возрасте от 34 до 70 лет, причем по крайней мере один из погибших имел негативные отношения с нападавшим.

Этот эпизод произошел всего за неделю до годовщины теракта в Орландо — самого кровопролитного случая массового расстрела людей в США.

О массовых расстрелах в США

Свободу ношения оружия американцам гарантирует вторая поправка Конституции, принятая в XVIII веке. Согласно тексту поправки, "для безопасности свободного государства необходима хорошо устроенная милиция, право народа хранить и носить оружие не должно нарушаться". 

Всего за последние 10 лет в США произошло семь массовых убийств (включая нападение 2 декабря) с применением огнестрельного оружия, жертвами которых становились 10 и более человек.

В большинстве случаев злоумышленниками являлись мужчины, которые совершали преступление в одиночку.

Самые громкие случаи массовых расстрелов в США — в специальном материале ТАСС.

Насилие с элементами терроризма

Стрельба в школах и вузах

Бойня в кинотеатре

Расправы в храмах

Расстрелы на военных базах

Контроль за оружием и оружейное лобби

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