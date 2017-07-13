Раскрытое дело: как расследовали убийство Бориса Немцова

Политика Бориса Немцова убили в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года. Спустя 11 месяцев Следственный комитет объявил фигурантам дела об окончании следствия. 29 июня 2017 года коллегия присяжных заседателей вынесла свой вердикт. Виновными были признаны все пятеро обвиняемых: Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов, Хамзат Бахаев. 13 июля 2017 года Московский областной военный суд на основании вердикта присяжных вынес обвиняемым приговор.

Как произошло убийство

Борис Немцов был застрелен в Москве на Большом Москворецком мосту. По предварительным данным, в него несколько раз выстрелили из проезжавшей машины.

На месте убийства были найдены шесть гильз 9-миллиметрового калибра. Стрельба велась, предположительно, из пистолета Макарова.

Политика сопровождала украинская фотомодель Анна Дурицкая. Она не пострадала. 2 марта 2015 года Дурицкая рассказала, что убийца находился сзади, стрелял он в спину. Когда Немцов упал, она подбежала к водителю снегоуборочной машины за помощью и вызвала полицию.

Как шло расследование

Следственный комитет возбудил дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия". О преступлении было доложено президенту Владимиру Путину, который поручил СК, МВД и ФСБ держать расследование убийства Бориса Немцова под личным контролем.

Следствие проверяло по меньшей мере пять возможных версий убийства. Среди них как провокация для дестабилизации политической обстановки в стране, так и коммерческая деятельность, личная неприязнь, события на Украине и даже исламско-экстремистский след.

4 марта глава ФСБ Александр Бортников заявил, что у следствия есть подозреваемые. Спустя несколько дней в Ингушетии, Чечне и Подмосковье были задержаны пять человек: братья Анзор и Шадид Губашевы, Заур Дадаев, Хамзат Бахаев и Тамерлан Эскерханов. Еще один предполагаемый соучастник преступления - Беслан Шаванов - совершил самоподрыв при попытке его задержания в Грозном.

8 марта подозреваемых заключили под стражу. В тот же день Дадаеву, которого следствие считает непосредственным убийцей политика, и Анзору Губашеву предъявили обвинение. По словам судьи, Дадаев признал причастность к убийству. Он попросил справедливого суда. Спустя два дня стало известно, что Дадаев отказался от признания.

10 марта журналист "Московского комсомольца" Ева Меркачева, которая как член ОНК побывала в "Лефортово", написала в статье, что арестованные сообщили об их избиении силовиками. С арестованными встретился глава комиссии СПЧ Андрей Бабушкин, который посчитал, что к ним могли применяться пытки, и обратился к Генпрокуратуре и СК с просьбой проверить эту информацию. СК предупредил о недопустимости вмешательства в расследование и пообещал дать правовую оценку действиям Меркачевой и Бабушкина. Позже Бабушкин был допрошен и стал, таким образом, свидетелем. В соответствии с законом, он лишился возможности посещать СИЗО, где содержались фигуранты. 11 марта глава ОНК Москвы, член Общественной палаты Антон Цветков с тремя своими коллегами посетили "Лефортово". Комиссия правозащитников не нашла следов пыток.

16 марта обвинения были предъявлены Хамзату Бахаеву, Тамерлану Эскерханову и Шадиду Губашеву. Свою вину они не признали. Всем фигурантам инкриминировались ст. 105 УК РФ ("Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений или по найму") и ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия").

В апреле стало известно, что в качестве основной версии убийства политика Бориса Немцова следствие рассматривает "убийство по найму".

По информации газеты "Коммерсантъ" , в ходе следствия Дадаев назвал имя заказчика убийства: бывший боец батальона "Север" Руслан Мухудинов, который предоставил оружие и автомобиль и пообещал за ликвидацию Немцова 25 млн руб. Позже от этих показаний Дадаев отказался.

, в ходе следствия Дадаев назвал имя заказчика убийства: бывший боец батальона "Север" Руслан Мухудинов, который предоставил оружие и автомобиль и пообещал за ликвидацию Немцова 25 млн руб. Позже от этих показаний Дадаев отказался. В июне 2015 года на допросе Дадаев заявил, что у него есть алиби: в день убийства он находился в районе Очаково-Матвеевское, в центр города не выезжал. В своих первых показаниях, данных 7 марта, он якобы "был вынужден под пытками оговорить себя и остальных". 27 августа суд Москвы отклонил жалобу Дадаева на применение к нему пыток.

9 ноября адвокат дочери Немцова Жанны сообщил, что следствие предъявило заочное обвинение в организации убийства Руслану Мухудинову. 6 ноября было вынесено постановление об объявлении Мухудинова в федеральный розыск, 16 ноября он был объявлен в международный розыск, 18 ноября - заочно арестован. 29 декабря СК подтвердил, что считает Мухудинова организатором и заказчиком преступления.

Уголовное дело в отношении предполагаемого заказчика и организатора убийства Руслана Мухудинова и других неустановленных лиц выделено в отдельное производство. Следствие по нему продолжается.

29 января 2016 года, СК объявил фигурантам дела о завершении следствия. Представитель ведомства Владимир Маркин тогда заявил, что причастность всех обвиняемых подтверждается заключениями более 70 сложных судебных экспертиз, допросами свидетелей, очными ставками, осмотрами предметов и документов, изъятых в ходе обысков по местам жительства обвиняемых, и протоколами осмотров записей с камер видеонаблюдения, в том числе установленных на местах убийства. Обвиняемые и их защитники начали знакомиться с материалами дела.

За что убили Немцова

По сообщению Следственного комитета, изначально Дадаев и Анзор Губашев заявляли о том, что Немцова они убили по мотивам религиозной ненависти, поскольку тот одобрительно высказался о публикации карикатур на пророка Мухаммеда во французском журнале Charlie Нebdo в январе 2015 года. Но следователи пришли к выводу, что участники группы начали готовиться к убийству еще в сентябре 2014 года, и это "полностью исключает указанный ими мотив убийства на почве религиозной ненависти", говорится в сообщении СК. В итоге, следствие и суд заключили, что Немцов был убит по корыстным мотивам - за вознаграждение в размере не менее 15 млн рублей.

Как шел суд

Рассмотрение дела началось в июле 2016 года. Суд удовлетворил ходатайство обвиняемых о рассмотрении дела коллегией присяжных.

Свой вердикт присяжные должны были вынести 27 июня 2017 года, однако им не удалось прийти к единому мнению о виновности подсудимых, как того требует закон. Вынесение вердикта несколько раз откладывалось. 29 июня коллегия присяжных заседателей признала виновными всех обвиняемых: Заура Дадаева, Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова, Хамзата Бахаева. Никто из них, по мнению присяжных, не заслуживает снисхождения.

Приговор всем обвиняемым на основании вердикта присяжных вынесен 13 июля.

Кто проходил по делу и какие они получили сроки

Заур Дадаев. Главный обвиняемый. Около десяти лет он служил в батальоне "Север" МВД Чеченской Республики. В 2010 году его наградили орденом Мужества. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Instagram написал, что знал Дадаева, "как настоящего патриота России", который убил нескольких опасных террористов. Приговорен к 20 годам заключения со штрафом в размере 100 тыс. рублей. Лишен судом звания лейтенанта и ордена Мужества.

Братья Анзор и Шадид Губашевы. Шадид Губашев - уроженец Ингушетии, зарегистрированный в Одинцовском районе Подмосковья. Получил 16 лет колонии строгого режима со штрафом в 100 тыс. рублей. Анзор Губашев родился в Ростовской области, прописан в Ингушетии, имеет 9 классов образования. У него нет жены, детей, как и постоянного места работы. Приговорен к 19 годам со штрафом в 100 тыс. рублей.

Хамзат Бахаев. Он родился в Ингушетии, зарегистрирован в Одинцовском районе Подмосковья. Бахаев заявил, что "об убийстве Немцова узнал из СМИ, когда был дома ". Он также отметил, что у него шестеро детей. Получил 11 лет колонии со штрафом в 100 тыс. рублей.

Тамерлан Эскерханов. Эскерханов - уроженец Чечни, зарегистрирован в Москве, бывший полицейский. Приговорен к 14 годам со штрафом в 100 тыс. рублей. Лишен судом специального звания прапорщика.

Эскерханов. Эскерханов - уроженец Чечни, зарегистрирован в Москве, бывший полицейский. Приговорен к 14 годам со штрафом в 100 тыс. рублей. Лишен судом специального звания прапорщика. Руслан Мухудинов. Предполагаемый организатор убийства, бывший офицер батальона "Север". Дело в отношении него выделено в отдельное производство.

Пятеро фигурантов: что известно о людях, признанных виновными в убийстве Немцова