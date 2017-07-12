Полонского освободили: что известно об уголовном преследовании бизнесмена

Сергей Полонский признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве жилых комплексов "Кутузовская миля" и "Рублевская Ривьера". Ущерб, который он нанес дольщикам - 2,6 млрд рублей. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, а после освободил в связи с истечением срока давности. ТАСС вспоминает историю уголовного дела экстравагантного бизнесмена.

В 2005 году бизнесмен Полонский основал Mirax Group. Эта корпорация занималась строительством ЖК "Корона", "Золотые ключи — 2", "Кутузовская миля", "Рублевская Ривьера", "Дом на Таганке", башни "Федерация" в московском Сити и прочих объектов. Кроме того, корпорация управляла коммерческой недвижимостью. Mirax Group реализовывала строительные проекты и за рубежом: на Украине, в Камбодже, США и Турции.

В 2009 году компания оказалась в сложном положении: недвижимость перестали покупать, Mirax была не в состоянии расплатиться с кредитами. В связи с этим в 2009 году компания прекратила строительство ЖК "Кутузовская миля".

3 марта 2011 года Полонский заявил о ликвидации бренда Mirax. Сначала компания работала под брендом Nazvanie.net, но зимой того же года Полонский переименовал свою организацию в Potok. Себя же он стал называть "небизнесмен".

В сентябре 2012 года по инициативе дольщиков ЖК "Кутузовская миля" было возбуждено уголовное дело в отношении Сергея Полонского. Его обвиняли в хищении денег, которые он получил от дольщиков, однако не продолжал строительство дома и инициировал банкротство Mirax.

Полонский категорически отрицал свою вину и заявлял, что сам является пострадавшим от рейдерского захвата бизнеса. В конце 2012 года он уехал из России в Камбоджу.

Камбоджийский весельчак

В первые дни 2013 года Полонского и еще двух граждан России задержала полиция Камбоджи. Их обвинили в дебоше на катере: россияне заперли капитана в каюте, а команду заставили прыгать в воду. Им вменялись две статьи — умышленное причинение физического вреда здоровью и незаконное удержание людей.

Из тюрьмы города Сиануквиль бизнесмен написал письмо, в котором извинялся перед королем и народом Камбоджи. Одновременно адвокаты Полонского договорились с пострадавшими моряками — за денежное вознаграждение те отозвали свое заявление.

В апреле 2013 года Полонского выпустили из тюрьмы под залог $50 тыс. Бизнесмен не имел права покидать территорию Камбоджи. После освобождения россиянин пообещал построить в Камбодже семизвездочный отель, а также вложить средства в модернизацию тюрем страны.

Летом 2013 года уголовное дело в отношении Полонского переквалифицировали в "Мошенничество в особо крупном размере". Сумма ущерба, который он, по версии следствия, нанес дольщикам "Кутузовской мили" и еще одного ЖК ("Рублевская Ривьера"), оценивалась в 2,5 млрд рублей. Полиция объявила его в международный розыск, а суд вынес решение о его заочном аресте.

Сам бизнесмен в этот период проходил лечение в Израиле. Он отказался приезжать в Россию и заявлял, что не согласен с обвинением. Кроме того, бизнесмен обратился за гражданством Израиля, однако так его и не получил. 16 августа Полонский отправился на свой остров в Камбодже. Через несколько недель он получил подданство азиатского королевства.

В октябре 2013 года Генпрокуратура РФ обратилась к коллегам из Камбоджи с просьбой найти и передать в руки российского правосудия бизнесмена Сергея Полонского. В ноябре 2013 года бизнесмен был арестован в джунглях и доставлен в столицу Камбоджи. В течение двух месяцев шли переговоры по его экстрадиции в Россию.

В январе 2014 года Верховный суд Камбоджи освободил Сергея Полонского и остановил процедуру экстрадиции. Местные власти заявили, что закрыли дело о дебоше на катере, а потому подданный Камбоджи Полонский более ни в чем не обвиняется.

В 2014 году Полонский подал несколько исков о защите чести, достоинства и деловой репутации против российских журналистов, однако проиграл их.

Полонский в СИЗО: обручение, рак и карцер

17 мая 2015 года Сергея Полонского депортировали в Москву. Его доставили в СИЗО "Матросская тишина". С самолета бизнесмен сошел в шортах, сланцах и рубашке.

Летом 2015 года Полонский прошел несколько экспертиз, в том числе судебно-психиатрическую. Его признали вменяемым.

24 июня 2015 года бизнесмен разбил шахматной доской телевизор. За это его отправили в карцер. Сначала Полонский планировал объявить голодовку, но позже передумал. Сам предприниматель утверждал, что его сокамерник угрожал ему, а урон тюремному имуществу он нанес в ходе возникшего конфликта.

В августе того же года на судебном заседании Полонский заявил, что болен раком. На этом основании адвокаты бизнесмена попросили сменить меру пресечения на домашний арест. Позже медэкспертиза не нашла признаков онкологии у предпринимателя. Пресс-секретарь Полонского Илья Розенфельд прокомментировал это так: "Полонский смог победить рак благодаря молитвам его супруги и стремлению жить".

На том же судебном заседании Сергей Полонский сделал предложение своей гражданской жене Ольге Дерипаско по видеосвязи. Девушка согласилась выйти за него замуж.

В конце 2015 года Следственный департамент МВД России предъявил Сергею Полонскому обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Несмотря на заявление самого Полонского о том, что он не намерен уезжать из России, а также ходатайство бизнесмена Романа Троценко и бизнес-омбудсмена Бориса Титова, срок содержания обвиняемого под стражей неоднократно продляли.

19 июля 2016 года началось рассмотрение дела в суде. Его несколько раз отправляли на дополнительное расследование. Сам обвиняемый отказался участвовать в прениях по делу.

27 июня 2017 года Полонский выступил со своим "последним словом". Процедура затянулась на три часа. Он заявил, что "готов вернуть деньги", а также достроить дома: "Привезите меня с клеткой на стройку. Дайте двух приставов и собачку. И я за 8 месяцев все там дострою".

Перед предпоследним заседанием 12 июля сторона обвинения настаивала на наказании в виде 8 лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафа в размере 900 тыс. рублей.

Полонский признан виновным, однако, в связи с истечением срока давности, освобожден от наказания