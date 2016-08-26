В Ростовской области из-за аварии на водопроводе без воды остались более 35 тыс. человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Буянин/. Более 35 тыс. человек из трех поселков в Ростовской области остались без воды из-за аварии на водоводе. Об этом сообщает управление по информационной политике правительства региона.

"Сегодня, в 09:30 мск в городе Гуково произошел порыв на водоводе диаметром 700 мм в районе хутора Марс. Прекращена подача воды жителям трех районов: поселки шахт "Октябрьская", "Ростовская" и "Гуковская". Без водоснабжения остались 35,5 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Ремонтные работы планируется завершить до конца дня. Их выполняют две бригады и четыре единицы техники.

В городе организован подвоз воды по заявкам потребителей. По данным регионального МЧС, к месту происшествия направлены силы и средства экстренного реагирования.