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Следствие просит арестовать на два месяца обвиняемого в захвате банка в Москве

Происшествия
26 августа, 14:36 дата обновления: 26 августа, 14:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, августа. /ТАСС
Адвокат Арама Петросяна заявил, что будет просить о домашнем аресте
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МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Следователь просит арестовать на два месяца предпринимателя Арама Петросяна, обвиняемого в захвате отделения Ситибанка в Москве.

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"Следователь просит суд избрать в отношении Петросяна меру пресечения в виде ареста на срок до 24 октября", - сообщил ТАСС адвокат фигуранта Станислав Мальцев.

"Мы будем просить в отношении моего доверителя домашний арест, поскольку он признал свою вину в полном объеме", - добавил Мальцев.

Петросян обвиняется по ч. 2 ст. 206 УК РФ (захват заложников в отношении двух и более лиц с использованием предмета в качестве оружия). Статья обвинения предусматривает лишение свободы на срок от 6 до 15 лет.

Адвокат Петросяна объяснил мотивы обвиняемого

По словам Мальцева, при захвате Ситибанка Петросян сразу освободил 9 из 15 человек.

"Когда Петросян вошел в банк, то в нем находились примерно 15 человек, из которых девяти гражданам он беспрепятственно позволил покинуть банк, чтобы они обратились в правоохранительные органы", - сказал он.

Адвокат отметил, что его подзащитный позже самостоятельно освободил и остальных заложников. "Своими действиями Петросян не преследовал цель убивать или калечить людей. Таким образом он пытался привлечь внимание госвласти и оказать воздействие на внесение изменений в законодательные и иные нормативно-правовые акты", - пояснил адвокат.

По словам защитника, захватив заложников, Петросян проявил инициативу вести переговоры с сотрудниками правоохранительных органов. В ходе переговоров он озвучил условия освобождения заложников. Мужчина потребовал освещения на федеральных телеканалах страны записанного им видеообращения и опубликованного в интернете, а также потребовал предоставить ему возможность дать интервью журналистам перед телекамерами.

Когда Петросян получил подтверждение о выполнении одного из своих условий - освещение на федеральных телеканалах видеоролика, то он отпустил еще пять заложников. После выполнения всех его условий он освободил последнего заложника и сдался полиции.

Отвечая на вопрос агентства, адвокат рассказал, что его подзащитный в настоящее время не имеет постоянного источника доходов и нигде официально не работает. Кроме того, он страдает болезнью Альцгеймера.

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