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Электричка в Ленобласти насмерть сбила двух человек

Происшествия
26 августа, 14:35 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 26, августа. /ТАСС
Подробности инцидента выясняются
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Два человека погибли в результате несчастного случая с электричкой в Ломоносовском районе Ленобласти. Об этом сообщили ТАСС в управлении на транспорте МВД РФ по СЗФО.

"На перегоне "Большая Ижора - Лебяжье" электричкой смертельно травмированы два человека", - рассказали в управлении, добавив, что инцидент произошел в пятницу утром.

На месте работают сотрудники транспортной полиции. Подробности произошедшего выясняются.

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