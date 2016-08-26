Электричка в Ленобласти насмерть сбила двух человек

Первая деревянная мечеть XIX века Тюменской области открылась после реконструкцииНовости Урала 26 августа, 15:52
Владельцы девяти объектов самостроя в СВАО Москвы согласились на добровольный сносЭкономика и бизнес 26 августа, 15:44
Источник: центр подмосковных Люберец перекрыт из-за угрозы взрываПроисшествия 26 августа, 15:43
На подготовку Кемерова ко Дню шахтера направили 4,9 млрд рублейСибирь 26 августа, 15:37
Обвиняемый в захвате отделения "Ситибанка" в Москве арестован на два месяцаПроисшествия 26 августа, 15:34
Рогозин назвал Россию "кулаком в горле Запада"Политика 26 августа, 15:34
ЛДПР выступает против импорта продовольствия в РФЭкономика и бизнес 26 августа, 15:26
Минфин выступает против "лобового запрета" биткоиновЭкономика и бизнес 26 августа, 15:17
История одной "тридцатьчетверки": как восстанавливали танк-участник Курской битвыНовости Урала 26 августа, 15:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Два человека погибли в результате несчастного случая с электричкой в Ломоносовском районе Ленобласти. Об этом сообщили ТАСС в управлении на транспорте МВД РФ по СЗФО.
"На перегоне "Большая Ижора - Лебяжье" электричкой смертельно травмированы два человека", - рассказали в управлении, добавив, что инцидент произошел в пятницу утром.
На месте работают сотрудники транспортной полиции. Подробности произошедшего выясняются.