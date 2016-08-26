Электричка в Ленобласти насмерть сбила двух человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Два человека погибли в результате несчастного случая с электричкой в Ломоносовском районе Ленобласти. Об этом сообщили ТАСС в управлении на транспорте МВД РФ по СЗФО.

"На перегоне "Большая Ижора - Лебяжье" электричкой смертельно травмированы два человека", - рассказали в управлении, добавив, что инцидент произошел в пятницу утром.

На месте работают сотрудники транспортной полиции. Подробности произошедшего выясняются.