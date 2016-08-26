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В Казани около подстанции скорой помощи в пакете нашли младенца

Происшествия
26 августа, 15:28 UTC+3 КАЗАНЬ /Корр. ТАСС, Дамира Хайрулина
Опрошенные следователями очевидцы рассказали, что пакет с ребенком к зданию медучреждения принесла женщина
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КАЗАНЬ, 26 августа. /Корр. ТАСС Дамира Хайрулина/. Жители Казани обнаружили в пакете у подстанции скорой помощи новорожденную девочку. Следственное управления СК РФ по Татарстану возбудило уголовное дело, сообщил ТАСС старший помощник руководителя ведомства Андрей Шептицкий.

"Вечером 25 августа у здания подстанции скорой помощи по улице Сафиуллина обнаружен пакет, в котором находилась живая новорожденная девочка с необрезанной пуповиной. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного, ч. 3. ст. 30 ч. 2 ст. 105 УК РФ "Покушение на убийство малолетнего", - сказал Шептицкий.

Опрошенные следователями очевидцы рассказали, что пакет с ребенком к зданию медучреждения принесла женщина. "По предварительным данным, девочка родилась за 2-3 часа до обнаружения. Младенец был завернут в пуховую шаль", - отметили в пресс-службе СК, добавив, что в пакете был также найден плюшевый медведь.

Для установления родственных связей у девочки будут взяты образцы ДНК, будут проверены матери, как вставшие на учет в медучреждения, так и нет.

По информации регионального Минздрава, ребенок направлен в один из городских роддомов. "Состояние девочки стабильное, ее жизни ничего не угрожает", - уточнили в министерстве.

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