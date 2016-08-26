Полиция Москвы начала проверку по видео с дрифтующим перед сотрудником ДПС гонщиком

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Столичные полицейские заинтересовались видео с очередным гонщиком на BMW, который дрифтовал вокруг машины ДПС. Об этом в пятницу ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В настоящее время полицейские проверяют данную информацию", - сказал собеседник агентства.

Ранее в одной из социальных сетей появилось видео, на котором видно, как водитель BMW в ночное время грубо нарушает правила дорожного движения, дрифтуя вокруг патрульной машины и сотрудника ДПС, после чего скрывается в неизвестном направлении. Известно, что инцидент произошел накануне в районе Воробьевых гор.

В столичном управлении ГИБДД подтвердили данную информацию. "По факту видеоролика, размещенного в интернете, на котором водитель BMW грубо нарушает ПДД, управлением ГИБДД ГУ МВД по Москве начата проверка. По ее результатам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", - отметили в полиции.