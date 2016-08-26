Обвиняемый в захвате отделения "Ситибанка" в Москве арестован на два месяца

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Пресненский районный суд арестовал до 24 октября предпринимателя Арама Петросяна, обвиняемого в захвате отделения "Ситибанка" в центре Москвы. Таким образом, было удовлетворено ходатайство следствия.

"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Петросяна меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 24 октября", - огласила решение судья Тереза Жребец.

Петросян обвиняется по ч. 2 ст. 206 УК РФ ("Захват заложников в отношении двух и более лиц с использованием предмета в качестве оружия"), предусматривающей лишение свободы на срок от шести до 15 лет.

Обвиняемый заявил, что не считает себя преступником

Предприниматель в ходе заседания просил отпустить его под домашний арест.

"Прошу не арестовывать меня. Я слово офицера даю, а я майор запаса, что по первому звонку буду являться к следователям. У меня мама болеет, мне надо за ней ухаживать", - заявил он.

Кроме того, он сказал, что не считает себя преступником. "Я не преступник, я никогда не нарушал закон, за исключением нескольких неоплаченных штрафов из ГИБДД по 500 руб. Я умный человек: у меня 35 патентов, пять авторских прав. Моей целью было вызвать общественный резонанс и привлечь повышенное внимание", - сказал обвиняемый.

Что произошло

Вечером 24 августа в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в одном из отделений столичных банков неизвестный мужчина удерживает заложников. По версии следствия, Арам Петросян пришел в отделение "Ситибанка", когда в нем находились трое посетителей, двое кассиров-операционистов и охранник. На шее у мужчины висела обмотанная желтым скотчем коробка, из которой торчали провода.

Почти сразу он освободил сотрудницу кредитной организации, сообщившую, что она беременна. Вскоре после этого из здания сбежал охранник. К 22:00 мск были отпущены остальные заложники, а сам мужчина сдался властям. Как позже выяснилось, взрывное устройство было муляжом, а в коробке находилась соль.

Как сообщил ранее ТАСС источник в правоохранительных органах, Петросян рассказал, что до недавнего времени производил наборы первой помощи, но обанкротился. На допросе у следователя он полностью признал вину и заявил, что не хотел никого убивать, а хотел привлечь внимание к проблеме банкротства.