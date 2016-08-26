СМИ: в центре Николаева обстреляли автомобиль, похитив более $100

КИЕВ, 26 августа. /ТАСС/. Неизвестные в масках в центре Николаева (Украина) обстреляли автомобиль клиентов "Банка ВТБ", похитив 2,6 млн гривен. Об этом сообщили в пятницу местные СМИ.

"Около 12:30 в центре Николаева, на Центральном проспекте, неизвестные расстреляли автомобиль клиентов ВТБ банка", - сообщает издание Novosti-N.

По информации ресурса, "несколько человек в масках подскочили к авто, забрали сумку, в которой находилось 2 млн 600 тысяч гривен (около $102,7 тысячи), после чего скрылись с места происшествия на внедорожнике серого цвета". Отмечается, что преступники ограбили директора одной из фирм в Николаеве, которая занимается экспортом металлолома. Сотрудники правоохранительных органов объявили план "Перехват", они дежурят на выездах из города и проверяют все автомобили.

Накануне глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе сменила главу управления полиции в области. Кадровое решение последовало после скандальной истории в поселке Кривое Озеро 24 августа, когда полицейские при задержании сначала жестоко избили, а затем несколько раз из травматического пистолета выстрелили в грудь местному жителю Александру Цукерману. От полученных травм мужчина скончался на месте. Происшествие вызвало общественный резонанс и привело к стихийной демонстрации жителей поселка, вылившейся в беспорядки.

Ночью 25 августа центральный районный суд Николаева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей трем сотрудникам Кривоозерского отдела полиции, подозреваемым в убийстве Цукермана. Отделение полиции в поселке Кривое Озеро было в этот же день расформировано.