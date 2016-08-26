СМИ: в результате падения люстры в турецкой мечети пострадали более десяти человек

АНКАРА, 26 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 11 человек получили ранения в результате падения люстры в мечети города Кайсери в центральной части Турции. Об этом сообщил телеканал HaberTurk.

По его данным, новая люстра, монтаж которой завершился только в пятницу, рухнула с потолка на молящихся.

На место происшествия прибыли машины скорой помощи, пострадавшие были направлены в ближайшие больницы.