СМИ: в результате падения люстры в турецкой мечети пострадали более десяти человек

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АНКАРА, 26 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 11 человек получили ранения в результате падения люстры в мечети города Кайсери в центральной части Турции. Об этом сообщил телеканал HaberTurk.
По его данным, новая люстра, монтаж которой завершился только в пятницу, рухнула с потолка на молящихся.
На место происшествия прибыли машины скорой помощи, пострадавшие были направлены в ближайшие больницы.