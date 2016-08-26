СМИ: в США на военной базе произошла утечка опасных веществ

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НЬЮ-ЙОРК, 26 августа. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Утечка опасных для человека химикатов произошла на базе ВВС Национальной гвардии США в округе Атлантик (штат Нью-Джерси), в целях предосторожности госпитализированы шесть военнослужащих. Об этом сообщило информационное агентство Associated Press.
Инцидент имел место в четверг, когда на базе производилось техническое обслуживание запасного энергетического блока истребителя F-16. Из установки выделились химические вещества, в том числе производные гидразина. Его применяют, в частности, для изготовления некоторых видов топлива. Шестеро военнослужащих, находившихся рядом с энергоблоком, были доставлены в местную больницу.
Представители базы подчеркнули, что данная мера была принята исключительно в целях предосторожности. Контакт с гидразином в небольших концентрациях вызывает у человека раздражение дыхательных путей и глаз. В больших концентрациях химикат может быть смертелен.