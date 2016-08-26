Несовершеннолетний житель Дагестана приговорен к штрафу за публичные призывы к терроризму

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МАХАЧКАЛА, 26 августа. /ТАСС/. Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил 16-летнего жителя города Дербент (Республика Дагестан) к штрафу в 30 тыс. рублей за призывы к терроризму в интернете, сообщил ТАСС представитель прокуратуры Дагестана.
"Несовершеннолетний житель Дербента был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности") и ч. 1 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти и вражды")", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в суде было установлено, что в феврале 2016 года молодой человек, используя мобильный телефон, разместил в свободном доступе в интернете видеоматериал, содержащий публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и оправдывающий практику терроризма, а также направленный на возбуждение ненависти и вражды по признаку отношения к религии и принадлежности к определенной социальной группе.
"Приговор был вынесен с учетом позиции прокуратуры республики, несовершеннолетнего возраста обвиняемого и иных смягчающих обстоятельств", - добавил представитель прокуратуры.