У берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 4,2

ПАРИЖ, 26 августа. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в пятницу у берегов Греции в Эгейсокм море. Об этом сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр подземных толчков располагался в 94 км к северо-востоку от Афин и в 78 км к востоку от Халкисы. Очаг землетрясения залегал на глубине 2 км.

Данных о жертвах, разрушениях, а также угрозе возникновения цунами не поступало.