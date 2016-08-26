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Один человек погиб и девять пострадали в ДТП с разметочной машиной под Белгородом

Происшествия
26 августа, 17:07 UTC+3 БЕЛГОРОД БЕЛГОРОД 26, августа. /ТАСС
В числе пострадавших двое детей
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БЕЛГОРОД, 26 августа. /ТАСС/. Один человек погиб, девять пострадали в результате столкновения микроавтобуса с разметочной машиной и двумя легковыми автомобилями в Ивнянском районе Белгородской области. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД, в числе пострадавших двое детей.

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"В результате ДТП один человек погиб и девять получили телесные повреждения различной степени тяжести. Среди пострадавших - двое несовершеннолетних", - сказали в УМВД, отметив, что пострадавшие госпитализированы в больницу.

Сообщение об аварии на 626-м км автодороги "Москва-Крым" поступило в полицию сегодня около 13:55 мск. По предварительным данным, водитель микроавтобуса "Мерседес- Спринтер", двигаясь в направлении Белгорода, совершил столкновение с разметочной машиной "Зил", затем с "ВАЗ 2112" и автомобилем "Тойота".

В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства ДТП выясняются.

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