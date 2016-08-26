Продажи пасты "аматричана" помогут в восстановлении разрушенного города в Италии

РИМ, 26 августа. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Часть выручки от продаж пасты под соусом "аматричана" в ресторанах итальянской кухни по всему миру будет направляться в специальный фонд на восстановление городка Аматриче, практически полностью разрушенного во время землетрясения 24 августа. С такой инициативой выступил Карло Петрини - основатель международной ассоциации Slow food, специализирующейся на сохранении традиционных гастрономических традиций.

"Будущее для Аматриче" - такого название этого проекта - предусматривает, что с каждого блюда 2 евро пойдут в фонд помощи: один - от ресторатора, один - от клиента", - пояснил Петрини. Он сообщил, что Slow food уже открыла специальный банковский счет для этих нужд. Основатель ассоциации, имеющей более 100 тыс. членов в 150 странах мира, подчеркнул, что "аматричана" - "скромное блюдо, символизирующее крестьянскую культуру и народную солидарность".

Соус "аматричана", которым приправляют в классическом варианте "букатино" (вид макаронных изделий), был впервые приготовлен именно в Аматриче. Это яство считается одним из классических блюд римской кухни. Соус готовится из помидоров, лука, поджаренных кусочков вяленой свиной щечки (гуанчале) и овечьего сыра.

Аматриче - город столичной области Лацио, расположенный в Апеннинских горах на высоте 955 м, в наибольшей степени пострадал во время удара стихии.

Ранее солидарность пострадавшим выразили и представители мира спорта. Так, президент футбольного клуба "Наполи" Луиджи Де Лаурентис объявил, что передаст в фонд помощи пострадавшим всю выручку от продажи билетов на воскресный матч с "Миланом" в национальном чемпионате. Его примеру сразу же последовали братья Делла Валле, владеющие "Фиорентиной". Кроме того, они отменили все торжества, запланированные в связи с 90-летним юбилеем флорентийского клуба.

Тренер "Ювентуса" Массимильяно Аллегри выставил на аукцион ужин в своей компании, а также два места на вип- трибуне на стадионе Турина. Собранная выручка также пойдет в пострадавшие районы центральной Италии.