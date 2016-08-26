Продажи пасты "аматричана" помогут в восстановлении разрушенного города в Италии

Держи краба: почему жители Приморья одинаково сильно любят и стейки и пян-сеВ стране 26 августа, 19:41
Эрдоган: проезд по третьему мосту через Босфор будет бесплатным до 31 августаЭкономика и бизнес 26 августа, 19:30
Приморский транзит: тонкости сопряжения Шелкового пути и ЕАЭСЭкономика и бизнес 26 августа, 19:30
Бомбардировщики и перехватчики перебросили на юг России из-под Перми в рамках проверкиАрмия и ОПК 26 августа, 19:18
Тест: кто вы из героев российского кино?Культура 26 августа, 19:00
Грузовой космический корабль Dragon приводнился в Тихом океанеКосмос 26 августа, 18:59
Ярмольник с пулеметом и красивая "Служанка": что смотреть в кино на выходныхКультура 26 августа, 18:51
Снова в колесе: Юрий Семин в четвертый раз вернулся в "Локомотив"Спорт 26 августа, 18:42
Ариведерчи, припевочка: как хорошо вы знаете хиты Земфиры?Культура 26 августа, 18:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
РИМ, 26 августа. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Часть выручки от продаж пасты под соусом "аматричана" в ресторанах итальянской кухни по всему миру будет направляться в специальный фонд на восстановление городка Аматриче, практически полностью разрушенного во время землетрясения 24 августа. С такой инициативой выступил Карло Петрини - основатель международной ассоциации Slow food, специализирующейся на сохранении традиционных гастрономических традиций.
"Будущее для Аматриче" - такого название этого проекта - предусматривает, что с каждого блюда 2 евро пойдут в фонд помощи: один - от ресторатора, один - от клиента", - пояснил Петрини. Он сообщил, что Slow food уже открыла специальный банковский счет для этих нужд. Основатель ассоциации, имеющей более 100 тыс. членов в 150 странах мира, подчеркнул, что "аматричана" - "скромное блюдо, символизирующее крестьянскую культуру и народную солидарность".
Соус "аматричана", которым приправляют в классическом варианте "букатино" (вид макаронных изделий), был впервые приготовлен именно в Аматриче. Это яство считается одним из классических блюд римской кухни. Соус готовится из помидоров, лука, поджаренных кусочков вяленой свиной щечки (гуанчале) и овечьего сыра.
Аматриче - город столичной области Лацио, расположенный в Апеннинских горах на высоте 955 м, в наибольшей степени пострадал во время удара стихии.
Ранее солидарность пострадавшим выразили и представители мира спорта. Так, президент футбольного клуба "Наполи" Луиджи Де Лаурентис объявил, что передаст в фонд помощи пострадавшим всю выручку от продажи билетов на воскресный матч с "Миланом" в национальном чемпионате. Его примеру сразу же последовали братья Делла Валле, владеющие "Фиорентиной". Кроме того, они отменили все торжества, запланированные в связи с 90-летним юбилеем флорентийского клуба.
Тренер "Ювентуса" Массимильяно Аллегри выставил на аукцион ужин в своей компании, а также два места на вип- трибуне на стадионе Турина. Собранная выручка также пойдет в пострадавшие районы центральной Италии.