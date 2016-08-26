Шесть человек пострадали в результате столкновения маршрутки и "КамАЗа" в Тюмени

Эксперты: богомолы в Москву попали из Подмосковья, они не опасныОбщество 26 августа, 17:00
Боеприпасы будут поступать в ВС РФ в новой огнестойкой таре с 2017 годаАрмия и ОПК 26 августа, 16:57
Истребители переброшены в Крым, под Ростов и в Краснодарский крайАрмия и ОПК 26 августа, 16:57
Минобороны РФ до 2017 года получит новые пожарные машины для арсеналовАрмия и ОПК 26 августа, 16:52
Военные показали, как разворачивают подвижные комплексы связиАрмия и ОПК 26 августа, 16:43
Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в СирииПолитика 26 августа, 16:42
Киев заявил о готовности провести обмен пленными по формуле "всех на всех"Международная панорама 26 августа, 16:37
Автопробег "Время жить в России" по маршруту Москва - Красноярск - Москва успешно завершенНовости партнеров 26 августа, 16:31
Путин присвоил первому загмлавы Росгвардии Меликову звание генерал-полковникаАрмия и ОПК 26 августа, 16:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Шесть человек пострадали в результате столкновения маршрутного такси и "КамАЗа" в Тюмени, сообщила руководитель пресс-службы областной Госавтоинспекции Анжела Борисова.
"Маршрутное такси и "КамАЗ" столкнулись вечером на перекрестке улиц Дружбы и Ветеранов труда в Тюмени. По предварительным данным, водитель грузовика, поворачивая налево, не пропустил "маршрутку" №68. Предварительно в ДТП пострадали шесть пассажиров маршрутного такси, все они доставлены в больницу, среди пострадавших двое детей", - сказала Борисова.
Она отметила, что степень тяжести травм пострадавших еще не определена. "По свидетельству очевидцев пожилая пассажирка маршрутки получила перелом руки, у девушки рассечение подбородка, у всех остальных пострадавших, скорее всего ушибы. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, они регулируют движением вручную, пропуская скопившийся транспорт, а также следственно-оперативная группа", - уточнила Борисова.