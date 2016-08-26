Шесть человек пострадали в результате столкновения маршрутки и "КамАЗа" в Тюмени

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Шесть человек пострадали в результате столкновения маршрутного такси и "КамАЗа" в Тюмени, сообщила руководитель пресс-службы областной Госавтоинспекции Анжела Борисова.

"Маршрутное такси и "КамАЗ" столкнулись вечером на перекрестке улиц Дружбы и Ветеранов труда в Тюмени. По предварительным данным, водитель грузовика, поворачивая налево, не пропустил "маршрутку" №68. Предварительно в ДТП пострадали шесть пассажиров маршрутного такси, все они доставлены в больницу, среди пострадавших двое детей", - сказала Борисова.

Она отметила, что степень тяжести травм пострадавших еще не определена. "По свидетельству очевидцев пожилая пассажирка маршрутки получила перелом руки, у девушки рассечение подбородка, у всех остальных пострадавших, скорее всего ушибы. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, они регулируют движением вручную, пропуская скопившийся транспорт, а также следственно-оперативная группа", - уточнила Борисова.