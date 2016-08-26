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Прохожий получил травму в результате сноса самостроя у метро "Дмитровская" в Москве

Происшествия
26 августа, 18:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, августа. /ТАСС
Один из элементов демонтированной конструкции отскочил на незащищенную часть подуличного перехода
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© Николай Галкин/ТАСС

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Мужчина, получивший травму на выходе из метро "Дмитровская" в Москве, пострадал в результате сноса самовольно возведенного кафе, которое проводилось силами собственника. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе Северо-Восточного административного округа столицы.

"При разборе конструкций самовольно возведенного кафе, признанного властями Москвы самостроем, один из элементов конструкции отскочил на незащищенную часть подуличного перехода, связанного с выходом из метро "Дмитровская". В результате травму получил мужчина, выходящий из перехода. Строители немедленно вызвали скорую помощь", - отметил представитель префектуры.

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"Врачи, осмотревшие пострадавшего рассказали, что его жизни ничего не угрожает", - добавил сотрудник пресс-службы. В тоже время в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы ТАСС сообщили, что не располагают окончательными данными о характере травмы, которые получил мужчина.

"Один из выходов метро "Дмитровская", над которым и было расположено сносимое кафе, закрыт для выхода пассажиров. Нелепость ситуации в том, что строители не просчитали до конца все последствия, и кусок конструкции улетел в сторону другого близлежащего выхода из метро, который не был оборудован специальным козырьком", - пояснил представитель префектуры.

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"На место немедленно прибыли представители собственника, а также представители управы и префектуры. Они взяли все необходимые данные у пострадавшего, и окажут ему всю необходимую помощь в случае, если таковая потребуется", - сказал представитель префектуры.

Добровольный снос

Почти две трети владельцев объектов самостроя из второго сносного списка из 107 построек, утвержденного московскими властями 28 июня, обратились в столичную Госинспекцию по недвижимости с заявлением о своем согласии на демонтаж. За согласие на добровольный снос владельцы торговых объектов получат компенсацию от города.

При сносе своими силами компенсация составит 55 тыс. руб. за кв. м, при помощи техники, предоставленной префектурой округа, - 51 тыс. руб. за кв. м. Первая волна массового сноса самостроя в Москве прошла в феврале 2016 года - тогда было снесено 103 торговых объекта, большинство из них находились рядом с метро.

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