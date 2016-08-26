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Мемориал в память о погибших в шахте "Северная" 36 горняках и спасателях открыли в Воркуте

Происшествия
26 августа, 19:31 UTC+3 ВОРКУТА /Корр. ТАСС, Наталия Казаковцева
Памятник выполнен по проекту молодого воркутинского художника Олега Гричухина, его эскиз отобрала специальная комиссия, в которую вошли семьи погибших горняков
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ВОРКУТА, 26 августа. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Мемориал в память о 31 шахтере и пяти горноспасателях, погибших во время аварии 25-28 февраля этого года в шахте "Северная", открыли в Воркуте, спустя полгода после трагедии. Церемония собрала несколько сотен воркутинцев, представителей правительства России, Коми и компании "Северсталь", передает корреспондент ТАСС.

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© Пресс-служба Северо-западного регионального центра МЧС России/ТАСС, архив
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"Мы скорбим о жизнях погибших шахтеров и горноспасателей. Мы рассчитываем, что на других шахтах Воркуты и мира жертв будет намного меньше. Мы будем помнить тех, кто работал, и заботиться о тех, кто пострадал. Мы сохраняем надежду, что сможем захоронить погибших так, как это подобает нашим традициям", - сказал вице-премьер России, председатель правительственной комиссии по ликвидации последствий аварии Аркадий Дворкович.

По словам врио главы Коми Сергея Гапликова, сегодня даны соответствующие поручения, чтобы в перспективе таких трагедий не было - человеческий фактор должен быть исключен. "Эта история должна нам дать точные и правильные выводы для дальнейших действий. Все, что будет сделано - для дальнейших поколений, ради тех, кто каждый день будет спускаться в шахту, ради их семей", - сказал Гапликов.

"Мы перед вами в скорби головы склоняем, и души ваши и сердца живыми вспоминаем", - гласит памятная надпись на мемориале. Он представляет собой два постамента, к которым прикреплены две гранитные плиты с портретами всех погибших - 31 шахтера и 5 горноспасателей. Посередине стоит памятная плита с надписью и художественная композиция из кирки, шахтерской каски и фонаря, который будет светиться в темноте - в него встроены светодиодные лампы.

Памятник выполнен по проекту молодого воркутинского художника Олега Гричухина, его эскиз отобрала специальная комиссия, в которую вошли семьи погибших горняков, представители компании "Воркутауголь", администрации города, профсоюзов, общественности. Возле памятника, который установлен на дороге к шахте "Северная", благоустроена площадка, позже появятся насаждения.

Авария на шахте в Воркуте

В результате аварии, произошедшей на шахте "Северная" 25-28 февраля 2016 года на глубине 780 метров, погибли 36 человек, в том числе пять горноспасателей. Причиной аварии, согласно выводам Ростехнадзора, стало воспламенение метановоздушной смеси с последующим взрывом. На данный момент шахта затоплена водой, решение о ее дальнейшей судьбе не принято.

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Авария на шахте в Воркуте
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