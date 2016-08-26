Тысячи человек эвакуируют в Берлине в связи с обнаружением советской авиабомбы

БЕРЛИН, 26 августа. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Полиция ФРГ эвакуирует в Берлине несколько тысяч человек в связи с обнаружением авиабомбы времен Второй мировой войны. Об этом сообщили в правоохранительных органах города.

Эвакуация в радиусе 1 км от места опасной находки началась в 16:15 (17:15 мск). Советская бомба была обнаружена в столичном районе Пренцлауэр-Берг. Как ожидается, снаряд будет обезврежен непосредственно на месте.