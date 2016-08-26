Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Папуа-Новой Гвинее

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 26 августа. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на побережье восточной части острова Новая Гвинея. Об этом сообщила Метеорологическая обсерватория Гонконга.

По ее данным, эпицентр подземных толчков находился примерно в 80 км к северо-западу от Порт-Морсби, столицы Папуа - Новая Гвинея. О глубине залегания очага землетрясения не сообщается.

Информации о жертвах, разрушениях, а также угрозе возникновения цунами не поступало.