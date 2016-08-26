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В Петербурге полицейский задержан за мошенничестве на 10 млн руб. с делом ФСБ

Происшествия
26 августа, 19:25 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 26, августа. /ТАСС
Деньги он хотел получить за прекращение уголовного дела
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Сотрудник полиции задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в мошенничестве на сумму 10 млн руб., которые он хотел получить за прекращение уголовного дела, которое расследует ФСБ. Об этом сообщило Главное следственное управление СК РФ по Петербургу.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 159 УК РФ "Покушение на мошенничество" в отношении Александра Серебрякова, являющегося начальником штаба батальона полиции ОВО по Центральному району Петербурга", - говорится в сообщении.

По данным управления, в апреле этого года полицейский, узнав о расследовании ФСБ уголовного дела в отношении директора одной из петербургских компаний, предложил его сыну прекратить уголовное дело. Сам подозреваемый находился в следственном изоляторе. Около 5 млн руб. полицейский получил в апреле. В июле сотрудники ФСБ задержали при передача еще 3 млн руб. через посредников.

"В настоящее время Серебряков задержан, в отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении ему обвинения", - добавили в ведомстве.

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