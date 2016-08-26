В Петербурге полицейский задержан за мошенничестве на 10 млн руб. с делом ФСБ

Держи краба: почему жители Приморья одинаково сильно любят и стейки и пян-сеВ стране 26 августа, 19:41
Эрдоган: проезд по третьему мосту через Босфор будет бесплатным до 31 августаЭкономика и бизнес 26 августа, 19:30
Приморский транзит: тонкости сопряжения Шелкового пути и ЕАЭСЭкономика и бизнес 26 августа, 19:30
Бомбардировщики и перехватчики перебросили на юг России из-под Перми в рамках проверкиАрмия и ОПК 26 августа, 19:18
Тест: кто вы из героев российского кино?Культура 26 августа, 19:00
Грузовой космический корабль Dragon приводнился в Тихом океанеКосмос 26 августа, 18:59
Ярмольник с пулеметом и красивая "Служанка": что смотреть в кино на выходныхКультура 26 августа, 18:51
Снова в колесе: Юрий Семин в четвертый раз вернулся в "Локомотив"Спорт 26 августа, 18:42
Ариведерчи, припевочка: как хорошо вы знаете хиты Земфиры?Культура 26 августа, 18:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Сотрудник полиции задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в мошенничестве на сумму 10 млн руб., которые он хотел получить за прекращение уголовного дела, которое расследует ФСБ. Об этом сообщило Главное следственное управление СК РФ по Петербургу.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 159 УК РФ "Покушение на мошенничество" в отношении Александра Серебрякова, являющегося начальником штаба батальона полиции ОВО по Центральному району Петербурга", - говорится в сообщении.
По данным управления, в апреле этого года полицейский, узнав о расследовании ФСБ уголовного дела в отношении директора одной из петербургских компаний, предложил его сыну прекратить уголовное дело. Сам подозреваемый находился в следственном изоляторе. Около 5 млн руб. полицейский получил в апреле. В июле сотрудники ФСБ задержали при передача еще 3 млн руб. через посредников.
"В настоящее время Серебряков задержан, в отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении ему обвинения", - добавили в ведомстве.