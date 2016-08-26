Взрывотехники ликвидировали опасный предмет на остановке в Люберцах

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Взрывотехники с помощью робота-сапера уничтожили подозрительный предмет, обнаруженный на автобусной остановке на Октябрьском проспекте в центре подмосковных Люберец. Об этом ТАСС сообщил глава Люберецкого района Владимир Ружицкий.

"С помощью направленного взрыва подозрительное ведро, обмотанное черным скотчем, из которого торчали провода, было уничтожено. Место ЧП по-прежнему оцеплено, сейчас там работают представители компетентных служб", - сказал Ружицкий.

Ранее из-за опасной находки движение транспорта в центре города было перекрыто. По словам главы района, оно "было запущено в обход перекрытого места, однако это не позволило избежать многокилометровых пробок".