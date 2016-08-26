В столице Гватемалы бандиты открыли огонь у больницы, пять человек погибли

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МЕХИКО, 26 августа. /ТАСС/. Неизвестные бандиты открыли огонь у больницы, расположенной в центре столицы Гватемалы. Как сообщила в пятницу на своем сайте газета Prensa Libre, в результате нападения погибли пять человек, еще трое ранены.
По словам свидетелей, целью нападавших был главарь одной из банд, которого перевозили из тюрьмы в больницу. Заключенный и один конвоир погибли. Личности остальных жертв пока не установлены.
Полиция проводит расследование случившегося. Стражам порядка удалось найти автомобиль преступников, в котором находились винтовка и бронежилет.
В Гватемале один из самых высоких уровней преступности в Латинской Америке. Как отмечают местные СМИ, ежедневно в стране регистрируется в среднем 15 убийств.