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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 августа./Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Доступ к мобильному интернету в Крыму восстановлен после аварии на линии, произошедшей в Краснодарском крае. Об этом ТАСС сообщил Владимир Зайцев - генеральный директор компании "К-телеком", предоставляющей услуги мобильной связи и мобильного интернета в Крыму.
"С 19 часов пятницы возобновлены услуги по предоставлению мобильных данных. Проблем нет", - сказал собеседник агентства.
По его словам, авария произошла в Краснодарском крае у провайдера, который предоставляет услуги Крыму. "Точно не знаю, что произошло. Это не наш кабель и не наш провайдер, мы у него выкупаем трафик, но все услуги уже восстановлены", - сообщил Зайцев.
Доступ к мобильному интернету был прерван в пятницу в Крыму около 14:00 мск.
Компания "К-телеком" - крупнейший и основной оператор в Крыму, предоставляет услуги мобильной связи и мобильного интернета под брендом Win mobile.