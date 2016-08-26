Италия в трауре после землетрясения в центре страны, но жизнь продолжается

РИМ, 26 августа. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Подземный толчок в 3:36 (4:36 мск) 24 августа потряс Италию. Счет жертв природной катастрофы продолжает расти, приближаясь к 300. Еще около 400 человек пострадали от стихии, более двух тысяч остались без крыши над головой, потеряв все нажитое.

Поступающие из зоны бедствия телевизионные кадры разрушенных горных городков со средневековой историей потрясают. Рассказы о трагических потерях и счастливых спасениях - из-под завалов живыми достали 238 человек - трогают сердца. Заставляют плакать молодая мать, пережившая землетрясение в Аквиле в 2009 году, и сейчас потерявшая своего 18-месячного ребенка, или отец, благодарящий врачей, спасших извлеченную спустя 16 часов из-под завалов его 10-летнюю дочь. Ее старшая сестра погибла.

Пожалуй, еще ни разу итальянцы, традиционно чувствительные к бедам других, не проявляли такой солидарности. Деньги в фонд помощи пострадавшим от землетрясения собирают по сотням каналов. Свой счет объявил государственный Департамент гражданской обороны, пожертвовать по 1-2 евро предлагают радиостанции и отдельные телепрограммы, некоммерческие и благотворительные организации, начиная от Красного креста и заканчивая футбольными клубами.

Воскресная выручка от продажи билетов в музеях пойдет на помощь пострадавшим. В сборе средств участвует и Римско-католическая церковь.

Как утверждают представители местных властей, сейчас нужны именно деньги, а Департамент гражданской обороны перестал принимать гуманитарную помощь от населения в виде продовольственных продуктов и предметов первой необходимости - в них нужды нет.

В субботу, когда в Асколи-Пичено в присутствии президента Италии Серджо Маттареллы, премьер-министра Маттео Ренци и еще ряда представителей высшего руководства состоятся похороны первых жертв трагедии, в стране объявлен траур. Многие организации отменили увеселительные мероприятия.

Гром среди ясного неба

Землетрясение в центральной Италии омрачило окончание традиционных августовских отпусков итальянцев, но не изменило их привычек.

В последние августовские дни на всех Апеннинах установилась особенно жаркая погода, даже в горах на севере страны. Отдыхающие наслаждаются купанием в море - в этом году итальянские курорты впервые после трехлетнего перерыва зафиксировали рост внутреннего туризма, заказывают рыбные блюда в курортных ресторанах, совершают последние прогулки по горным тропкам. Уже начиная с субботы, дороги Апеннин будут забиты машинами в связи с массовым возвращением итальянцев с мест отдыха в города.

Кто-то из этого отпуска никогда не вернется. Города в центральных Апеннинских горах, наиболее пострадавшие от удара стихии, - Аматриче, Аккумоли в столичной области Лацио, не были очень известны у иностранцев. В основном в эти городки с населением по несколько сот человек в августе возвращались родственники стариков, которые доживали там свой век. Молодежь по большей части разъезжается из таких мест, где, если ты не хочешь посвятить себя малодоходному сельскому хозяйству, работы нет.

Но итальянцы известны своей привязанностью к корням. Вместо того, чтобы тратить сотни, а то и тысячи евро на поездку в далекие Доломитовые Альпы, где к тому же доминирует немецкий язык, переехавшие некогда в Рим и другие крупные города уроженцы центральной Италии довольствовались не менее живописным видом из дома деда и бабки в одной из затерявшихся в горах деревне. Неслучайно, в Аматриче, городе, славящимся тем, что там было изобретено знаменитое итальянское блюдо - "паста аматричана", был всего один отель, хоть и исторический. Иностранные туристы здесь пока больше редкость.

Как выяснилось, в пострадавшей от удара стихии зоне частично или полностью разрушены оказались почти 300 памятников архитектуры. О многих сокровищах этого региона итальянцы узнали только после того, как они были уничтожены стихией. Аматриче, например, входил в список самых красивых небольших городов Италии, но редко указывался в туристических справочниках как место обязательное для посещения. Это все потому, что в Италии нет некрасивых мест, эта страна накопила на протяжении веков одно из самых больших в мире культурных наследий.

Ожидаемая неожиданность

Как бы непредсказуемы, по утверждению ученых, не были землетрясения, о том, что Италия, и Апеннинский хребет особенно, самая опасная с точки зрения сейсмических рисков зон в мире, прекрасно известно.

Раз в 5-10 лет там происходит более или менее сильное землетрясение. И до сих пор, в XXI веке при всех имеющихся технологиях, не удается избежать такого внушительного числа жертв. Проблема заключается в том, что исторические центры многих городов были построены в прошлом, а то и позапрошлом веке без учета норм сейсмобезопасности.

Эти живописные дома, придающие определенный колорит и столь чарующие случайных туристов, становятся могилами для своих обитателей. В летний период, а особенно в августе эти почти вымирающие зимой города, оживают. На то, чтобы реконструировать весь этот жилой фонд нужно, по приблизительным подсчетам, 360 млрд евро, а у Италии таких денег нет. И все силы мобилизуются, только когда катастрофа уже наступила.

"Мы потрясающе умеем справляться с чрезвычайными ситуациями, но совершенно не умеем их предотвращать", - об этом говорят сегодня за своими "прощальными ужинами" отпускников итальянцы, посмотрев последние новости и переключившись на канал с развлекательным шоу. Все проходит, и это пройдет. Вопрос только, будут ли выполнены данные властями в день траура обещания, или через 5-10 лет вновь придется оплакивать жертв и подсчитывать невосполнимый ущерб культурному наследию. Ведь есть опыт не менее опасных с точки зрения сейсмических рисков Калифорнии или Японии, но Италия идет своим путем, да и история страны совсем другая.