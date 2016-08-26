Экс-чиновница МЭР Чувашии получила 7 лет колонии за взятки

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ЧЕБОКСАРЫ, 26 августа. /ТАСС/. Бывшая сотрудница Минэкономразвития Чувашии приговорена к семи годам колонии за получение взяток, сообщили в Следственном управлении СК РФ по Чувашской Республике.
"Приговором суда бывшей сотруднице Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской республики, занимавшей в ведомстве должность заведующей сектором регулирования алкогольного рынка и лицензирования, назначено наказание в виде 7 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - сказали в СК. Чиновница взята под стражу в зале суда.
По данным следствия, с августа 2014 по июнь 2015 года сотрудница министерства через посредника получала взятки от руководителей коммерческих организаций за положительное решение вопросов выдачи лицензий на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных и цветных металлов. В общей сложности ею было получено 480 тыс. рублей.
Чиновнице также назначено наказание в виде штрафа в размере 4 миллионов рублей с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на три года.