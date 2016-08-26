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Около 140 домов и две школы пострадали от града и ветра в Карачаево-Черкесии

Происшествия
26 августа, 22:49 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 26, августа. /ТАСС
Линии энергоснабжения, электросвязи и газоснабжения в республике не нарушены, пострадавших нет
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ЧЕРКЕССК, 26 августа. /ТАСС/. Сильный ветер и град повредили кровлю около 140 домов и двух общеобразовательных школ в Карачаево-Черкесии (КЧР). В зону стихии попали три района республики, сообщила в пятницу пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

"По уточненной информации, в Абазинском районе пострадали 38 частных домовладений и одна общеобразовательная школа, в Усть-Джегутинском районе - 30 частных домовладений и два многоэтажных жилых дома. В Малокарачаевском районе пострадали 70 частных домовладений и одна общеобразовательная школа. Во всех домах и школах частично повреждена кровля", - говорится в сообщении.

Линии энергоснабжения, электросвязи и газоснабжения в районах не нарушены, пострадавших нет, уточняет пресс-служба.

В пострадавших населенных пунктах работают комиссии органов местного самоуправления для оценки нанесенного стихией ущерба, отмечает МЧС.

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