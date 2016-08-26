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Легковушка насмерть сбила пенсионера в Подмосковье

Происшествия
26 августа, 23:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, августа. /ТАСС
Обстоятельства произошедшего устанавливаются
Материал из 1 страницы
© ИТАР-ТАСС/Марина Лысцева, архив

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Легковой автомобиль насмерть сбил пожилого мужчину, переходившего дорогу по пешеходному переходу в Подмосковье.

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Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

"По предварительным данным, около 22.00 мск легковой автомобиль, двигаясь по 52 км Ярославского шоссе, по неустановленным причинам совершил наезд на пожилого мужчину, переходившего дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм пенсионер скончался на месте", - сказали в пресс-службе.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Данный инцидент не повлиял на поток автотранспорта.

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