В Кентукки двум посетителям McDonald's подали бургеры с червями

В Кентукки двум посетителям McDonald's подали бургеры с червямиПроисшествия 27 августа, 1:27
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НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Черви обнаружены в готовой пище двух ресторанов быстрого питания сети McDonald's в штате Кентукки. Оба случая произошли в течение одной недели, сообщило агентство Associated Press.
По его информации, Мэдисон Стивенс в минувшее воскресенье зашла с годовалым сыном в закусочную в городе Мейфилд и, получив заказ, обнаружила червя в бургере. В минувший четверг Лейси Джо Ловетт сделала аналогичную находку в своем заказе в McDonald's в местечке Драффенвилл, который расположен в 40 км от Мейфилда.
Стивенс направила жалобу в штаб-квартиру сети в пригороде Чикаго (штат Иллинойс) - Оук-Брук. Женщине прислали извинения и подарочную карту на $10.
"Мы проведем тщательное расследование обоих случаев и примем надлежащие меры", - обещал официальный представитель компании Майкл Лов.
Сеть McDonald's была основана в 1940 году братьями Ричардом и Морисом Макдоналдами. Во всем мире работает порядка 36 тыс. заведений McDonald's, более 14 тыс. из них - в США.