BP эвакуирует персонал с объектов в Мексиканском заливе из-за угрозы урагана

НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Британская нефтяная компания BP в пятницу начала эвакуировать часть персонала со своих плавучих платформ в Мексиканском заливе. Данная мера обусловлена угрозой формирования урагана около берегов Кубы, сообщило агентство Reuters.

Остальные нефтяные компании пока не последовали примеру BP. Они ограничились мониторингом погоды в Мексиканском заливе.

Национальный центр по наблюдению за ураганами в Майами (штат Флорида) прогнозирует, что шанс преобразования области низкого атмосферно давления около Кубы в циклон или ураган составляет 20%. Речь идет о временном отрезке продолжительностью 48 часов.