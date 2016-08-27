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BP эвакуирует персонал с объектов в Мексиканском заливе из-за угрозы урагана

Происшествия
27 августа, 1:26 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
Остальные нефтяные компании пока не последовали примеру британцев
Материал из 1 страницы
© EPA/SERGEI ILNITSKY

НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Британская нефтяная компания BP в пятницу начала эвакуировать часть персонала со своих плавучих платформ в Мексиканском заливе. Данная мера обусловлена угрозой формирования урагана около берегов Кубы, сообщило агентство Reuters.

Остальные нефтяные компании пока не последовали примеру BP. Они ограничились мониторингом погоды в Мексиканском заливе.

Национальный центр по наблюдению за ураганами в Майами (штат Флорида) прогнозирует, что шанс преобразования области низкого атмосферно давления около Кубы в циклон или ураган составляет 20%. Речь идет о временном отрезке продолжительностью 48 часов.

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